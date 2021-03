Dat zoveel Europese landen het AstraZeneca-vaccin voorlopig in de koelkast houden, heeft veel weg van misplaatste massahysterie.

'Godzijdank dus houden onze experts en regeringstop voet bij stuk, en weigeren zij om mee te huilen met de Europese wolven in het bos', zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

Zowat heel West-Europa is tijdelijk "uit voorzorg" gestopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin, omdat er mogelijk een verhoogd risico is op de vorming van bloedklonters. Il faut le faire, want intussen benadrukken internationale gezondheidsinstanties als de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europese Geneesmiddelenbureau EMA dat er geen reden is om te stoppen met het gebruik van het vaccin. Ook onze eigen Hoge Gezondheidsraad, daarin gesteund door zowat alle experts, ziet geen reden voor ongerustheid. Intussen is sprake van tientallen gevallen, terwijl er in Europa ook al ruim 17 miljoen mensen werden ingeënt met het vaccin van AstraZeneca, van wie 11 miljoen in het Verenigd Koninkrijk. Daarbij is gebleken dat het percentage gevaccineerden dat te maken kreeg met bloedklontering, niet hoger ligt dan dat bij niet-gevaccineerden.

Dat zoveel Europese landen, als vallende dominosteentjes, vrijwel blindelings elkaars voorbeeld volgen en het AstraZeneca-vaccin voorlopig in de koelkast houden, heeft verdacht veel weg van misplaatste massahysterie. Onze minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft dan ook overschot van gelijk door te stellen dat het vaccineren met AstraZeneca stopzetten onverantwoord zou zijn, zeker nu de coronacijfers zeer onrustwekkend evolueren. Het is inderdaad intriest dat we richting 3000 coronabesmettingen per dag evolueren en intussen meer dan 500 coronapatiënten op intensieve zorg liggen. Het komt er dus op aan de vaccinaties zo snel mogelijk voort te zetten. En daarbij is het vaccin van AstraZeneca onontbeerlijk. Voor Vlaanderen staan deze week bijna 140.000 vaccinaties gepland, meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daarvan zijn er 95.600 van AstraZeneca, of ruim twee derde. Godzijdank dus houden onze experts en regeringstop voet bij stuk, en weigeren zij om mee te huilen met de Europese wolven in het bos.

Dat zoveel Europese landen het AstraZeneca-vaccin voorlopig in de koelkast houden, heeft veel weg van misplaatste massahysterie.

Eens te meer lacht het Verenigd Koninkrijk in zijn vuistje bij deze chaotische Europese vaccinatieaanpak. Meer vaccins voor ons, en blij dat we niet meer bij die club horen, is daar de teneur bij een flinke portie van de bevolking. We kunnen dat afdoen als flauwekul, maar helaas zijn er genoeg redenen om ons zorgen te maken over deze chaotische Europese reactie op die berichten als zou vaccineren met AstraZeneca de potentieel dodelijke bijwerking van bloedstolsels kunnen hebben. Vele miljoenen mensen worden gevaccineerd. Dus mogen we er gif op innemen dat het nog vaker zal voorvallen dat ergens in een of ander land onrust ontstaat omdat mensen in het ziekenhuis belanden met een zwaar medisch probleem nadat ze zijn ingeënt met een of ander vaccin. Zonder dit ook maar enigszins te willen minimaliseren, maar er zullen ook mensen sterven aan bijvoorbeeld een hartziekte nadat ze zijn gevaccineerd, zonder bewezen oorzakelijk verband. Overigens, ook de anticonceptiepil verhoogt het risico op een trombose, waarbij een bloedvat verstopt raakt door een bloedstolsel. Hopelijk wordt het dus geen vervelende EU-gewoonte om telkens opnieuw "uit voorzorg" een vaccin - van AstraZeneca of een ander - tijdelijk op te bergen.

Hoe dan ook heeft deze nieuwe onrust over dit vaccin verstrekkende gevolgen. Eens te meer wordt geknaagd aan het publieke vertrouwen in AstraZeneca, en allicht bouwen heel wat antivaxxers al een feestje. Het imago van dit vaccin is al rijkelijk besmeurd. Hopelijk raakt het niet definitief verbrand. Het zou betekenen dat de slome vaccinatiecampagne nog verder wordt afgeremd, wat er helaas ook toe zal leiden dat alweer mensen onnodig zullen sterven aan covid-19.

Zowat heel West-Europa is tijdelijk "uit voorzorg" gestopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin, omdat er mogelijk een verhoogd risico is op de vorming van bloedklonters. Il faut le faire, want intussen benadrukken internationale gezondheidsinstanties als de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europese Geneesmiddelenbureau EMA dat er geen reden is om te stoppen met het gebruik van het vaccin. Ook onze eigen Hoge Gezondheidsraad, daarin gesteund door zowat alle experts, ziet geen reden voor ongerustheid. Intussen is sprake van tientallen gevallen, terwijl er in Europa ook al ruim 17 miljoen mensen werden ingeënt met het vaccin van AstraZeneca, van wie 11 miljoen in het Verenigd Koninkrijk. Daarbij is gebleken dat het percentage gevaccineerden dat te maken kreeg met bloedklontering, niet hoger ligt dan dat bij niet-gevaccineerden. Dat zoveel Europese landen, als vallende dominosteentjes, vrijwel blindelings elkaars voorbeeld volgen en het AstraZeneca-vaccin voorlopig in de koelkast houden, heeft verdacht veel weg van misplaatste massahysterie. Onze minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft dan ook overschot van gelijk door te stellen dat het vaccineren met AstraZeneca stopzetten onverantwoord zou zijn, zeker nu de coronacijfers zeer onrustwekkend evolueren. Het is inderdaad intriest dat we richting 3000 coronabesmettingen per dag evolueren en intussen meer dan 500 coronapatiënten op intensieve zorg liggen. Het komt er dus op aan de vaccinaties zo snel mogelijk voort te zetten. En daarbij is het vaccin van AstraZeneca onontbeerlijk. Voor Vlaanderen staan deze week bijna 140.000 vaccinaties gepland, meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daarvan zijn er 95.600 van AstraZeneca, of ruim twee derde. Godzijdank dus houden onze experts en regeringstop voet bij stuk, en weigeren zij om mee te huilen met de Europese wolven in het bos.Eens te meer lacht het Verenigd Koninkrijk in zijn vuistje bij deze chaotische Europese vaccinatieaanpak. Meer vaccins voor ons, en blij dat we niet meer bij die club horen, is daar de teneur bij een flinke portie van de bevolking. We kunnen dat afdoen als flauwekul, maar helaas zijn er genoeg redenen om ons zorgen te maken over deze chaotische Europese reactie op die berichten als zou vaccineren met AstraZeneca de potentieel dodelijke bijwerking van bloedstolsels kunnen hebben. Vele miljoenen mensen worden gevaccineerd. Dus mogen we er gif op innemen dat het nog vaker zal voorvallen dat ergens in een of ander land onrust ontstaat omdat mensen in het ziekenhuis belanden met een zwaar medisch probleem nadat ze zijn ingeënt met een of ander vaccin. Zonder dit ook maar enigszins te willen minimaliseren, maar er zullen ook mensen sterven aan bijvoorbeeld een hartziekte nadat ze zijn gevaccineerd, zonder bewezen oorzakelijk verband. Overigens, ook de anticonceptiepil verhoogt het risico op een trombose, waarbij een bloedvat verstopt raakt door een bloedstolsel. Hopelijk wordt het dus geen vervelende EU-gewoonte om telkens opnieuw "uit voorzorg" een vaccin - van AstraZeneca of een ander - tijdelijk op te bergen.Hoe dan ook heeft deze nieuwe onrust over dit vaccin verstrekkende gevolgen. Eens te meer wordt geknaagd aan het publieke vertrouwen in AstraZeneca, en allicht bouwen heel wat antivaxxers al een feestje. Het imago van dit vaccin is al rijkelijk besmeurd. Hopelijk raakt het niet definitief verbrand. Het zou betekenen dat de slome vaccinatiecampagne nog verder wordt afgeremd, wat er helaas ook toe zal leiden dat alweer mensen onnodig zullen sterven aan covid-19.