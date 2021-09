Donderdag bleek uit cijfers van de VDAB, Actiris en Forem een daling van het aantal werklozen in respectievelijk Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Vlaanderen telde eind augustus 198.665 werkzoekenden zonder werk. Dat waren er 33.281 (of 14,3 procent) minder dan in augustus 2020. Toen werd met bijna 232.000 werkzoekenden zonder werk de piek bereikt tijdens de coronacrisis. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB.

Het aantal werklozen in Vlaanderen is sinds maart aan het dalen, in vergelijking met een jaar eerder. In augustus waren er voor de vierde maand op rij minder dan 200.000 werkzoekenden zonder werk. De Vlaamse werkloosheidsgraad bedroeg in augustus 6,3 procent, net als in juli. In augustus vorig jaar stond die nog op 7,4 procent.

Het aantal werkzoekenden daalde het sterkst bij de mensen die minder dan een jaar op zoek zijn naar werk (-26 procent tegenover augustus 2020), bij langduriger werklozen was de daling veel beperkter. En bij de studieniveaus was de daling het grootst bij de hooggeschoolden (-17 procent).

Brussel

Het aantal werklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in augustus licht gedaald tegenover een jaar eerder, de eerste afname sinds juli 2020. Dat bleek donderdag uit cijfers van het Brusselse arbeidsbemiddelingsbureau Actiris.

Het Brussels gewest telde eind augustus 90.863 werkzoekenden. Dat waren er 64, of 0,1 procent, minder dan in augustus 2020. De werkloosheidsgraad kwam uit op 15,8 procent, tegen 16 procent een jaar eerder.

De groep van jongere werkzoekenden (onder 25 jaar) werd meer dan 10 procent kleiner op een jaar tijd. In augustus waren ze nog met 8.618. De Brusselse jongerenwerkloosheidsgraad staat op 22,3 procent. De -25-jarigen maken 9 procent uit van alle werkzoekenden, 28 procent is ouder dan 50 jaar, aldus Actiris. En bijna de helft (47 procent) van de werkzoekenden is al minstens twee jaar op zoek naar een job.

Actiris kreeg in augustus 4.986 vacatures, dubbel zoveel als in augustus 2020. 'Een bijzonder bemoedigend cijfer', aldus Actiris, omdat het wijst op een economisch herstel. Maar de Brusselse arbeidsbemiddelaar nuanceert de stijging ook meteen: ze is grotendeels het gevolg van een betere registratie van de vacatures (voornamelijk voor interimbanen).

Wallonië

De Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem meldde donderdag dat in Wallonië het aantal werklozen in augustus voor de zesde maand op rij is gedaald, vergeleken met een jaar eerder. Er waren in augustus 211.653 niet-werkende werkzoekenden in Wallonië; de werkloosheidsgraad bedroeg 13,2 procent.

