De noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse schrapt 9.000 banen en zet het mes in zijn zakenbank. Om de herstructurering te financieren moet er 4 miljard Zwitserse frank vers kapitaal opgehaald worden.

Credit Suisse zit al een hele tijd in zwaar weer. De bank gaat gebukt onder schandalen, slechte investeringen en povere resultaten. Sinds het faillissement van de Britse kredietverstrekker Greensill in 2021 verloor de beurskoers van Credit Suisse twee derde van zijn waarde. Credit Suisse had via vier fondsen 10 miljard dollar uitstaan op Greensill. Ook aan de implosie van het Amerikaanse hefboomfonds Archegos verloren de Zwitsers 5 miljard dollar.

De zakenbank van Credit Suisse blijft ook dit jaar de verliezen opstapelen. Na negen maanden was er 1,6 miljard Zwitserse frank verlies, meldde Credit Suisse vandaag. Voor de hele bank liep het verlies op tot 4 miljard Zwitserse frank. De inkomsten daalden met 30 procent door de zwakke financiële markten en de economische onzekerheid.

9.000 banen weg

CEO Ulrich Körner maakte een ingrijpende herstructurering bekend om de kosten met 15 procent te drukken (goed voor een besparing van 2,5 miljard Zwitserse frank). De bank gaat 9.000 banen schrappen, waardoor het personeelsbestand moet dalen van 52.000 naar 43.000 in 2025. Naast natuurlijke afvloeiingen is er tevens sprake van naakte ontslagen.

Körner besliste ook om een aantal activiteiten te verkopen. Zo wordt en groot pakket geëffectiseerde producten verkocht aan een groep investeerders onder leiding van Apollo Global Management. Dat moet de risico's verminderen waardoor er kapitaal kan worden vrijgemaakt. Ook de Amerikaanse vermogensbeheerder CS First Boston wordt verzelfstandigd.

Saudi's verwerven belang van 9,9 procent

Om de herstructurering te financieren zal Credit Suisse een kapitaalverhoging ten belope van 4 miljard Zwitserse frank doorvoeren. De Saudische National Bank heeft toegezegd om 1,5 miljard Zwitserse frank in te brengen, waardoor ze een participatie van 9,9 procent in Credit Suisse verwerft. Het saldo aan vers kapitaal zal worden opgehaald bij institutionele investeerders.

Tot hiertoe waren de belangrijkste aandeelhouders van Credit Suisse de Amerikaanse investeringsmaatschappij Harris Associates (deel van de Franse bankengroep Natixis/BPCE) en het staatsinvesteringsfonds van Qatar. Wellicht zien zij hun belang in de bank verwateren.

Credit Suisse zit al een hele tijd in zwaar weer. De bank gaat gebukt onder schandalen, slechte investeringen en povere resultaten. Sinds het faillissement van de Britse kredietverstrekker Greensill in 2021 verloor de beurskoers van Credit Suisse twee derde van zijn waarde. Credit Suisse had via vier fondsen 10 miljard dollar uitstaan op Greensill. Ook aan de implosie van het Amerikaanse hefboomfonds Archegos verloren de Zwitsers 5 miljard dollar.De zakenbank van Credit Suisse blijft ook dit jaar de verliezen opstapelen. Na negen maanden was er 1,6 miljard Zwitserse frank verlies, meldde Credit Suisse vandaag. Voor de hele bank liep het verlies op tot 4 miljard Zwitserse frank. De inkomsten daalden met 30 procent door de zwakke financiële markten en de economische onzekerheid.CEO Ulrich Körner maakte een ingrijpende herstructurering bekend om de kosten met 15 procent te drukken (goed voor een besparing van 2,5 miljard Zwitserse frank). De bank gaat 9.000 banen schrappen, waardoor het personeelsbestand moet dalen van 52.000 naar 43.000 in 2025. Naast natuurlijke afvloeiingen is er tevens sprake van naakte ontslagen.Körner besliste ook om een aantal activiteiten te verkopen. Zo wordt en groot pakket geëffectiseerde producten verkocht aan een groep investeerders onder leiding van Apollo Global Management. Dat moet de risico's verminderen waardoor er kapitaal kan worden vrijgemaakt. Ook de Amerikaanse vermogensbeheerder CS First Boston wordt verzelfstandigd.Om de herstructurering te financieren zal Credit Suisse een kapitaalverhoging ten belope van 4 miljard Zwitserse frank doorvoeren. De Saudische National Bank heeft toegezegd om 1,5 miljard Zwitserse frank in te brengen, waardoor ze een participatie van 9,9 procent in Credit Suisse verwerft. Het saldo aan vers kapitaal zal worden opgehaald bij institutionele investeerders.Tot hiertoe waren de belangrijkste aandeelhouders van Credit Suisse de Amerikaanse investeringsmaatschappij Harris Associates (deel van de Franse bankengroep Natixis/BPCE) en het staatsinvesteringsfonds van Qatar. Wellicht zien zij hun belang in de bank verwateren.