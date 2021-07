Na de bubbel thuis is er nu de bubbel op de weg. Veel vakantiegangers spelen op veilig en gaan liever met een mobilhome op reis. De markt groeide al stevig, dankzij de babyboomers die op leeftijd komen. Vandaag explodeert de vraag en kunnen de producenten niet langer volgen. "De krapte kan nog tot diep in 2023 aanhouden."

De mobilhomes van Trigano en de koekjes van Lotus Bakeries. De twee hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken, maar het zijn wel twee van de best renderende beleggingen van de voorbije decennia. Wie in 1988 bij de beursgang een aandeel van Lotus Bakeries kocht, betaalde 40 euro. Vandaag kost zo'n aandeel 4770 euro. En elk jaar mocht de gelukkige bezitter een mooi dividend opstrijken.

...

De mobilhomes van Trigano en de koekjes van Lotus Bakeries. De twee hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken, maar het zijn wel twee van de best renderende beleggingen van de voorbije decennia. Wie in 1988 bij de beursgang een aandeel van Lotus Bakeries kocht, betaalde 40 euro. Vandaag kost zo'n aandeel 4770 euro. En elk jaar mocht de gelukkige bezitter een mooi dividend opstrijken. Met die dividenden had die belegger een mobilhome of een caravan van de Franse producent Trigano kunnen kopen. Dat aandeel presteerde weliswaar wat minder dan dat van Lotus, maar toch nog altijd puik: 3,2 euro bij de beursgang in 1998 en 173 euro vandaag. En door de coronapandemie staat de Europese marktleider in toeristische voertuigen er zelfs beter voor dan ooit, meldt het bedrijf. Mobilhomes verkopen als gek. Na de veilige bubbel thuis kiezen veel vakantiegangers voor een veilige bubbel op de weg. Met daarnaast alle voordelen die een mobilhome altijd al had: je bepaalt zelf het tijdstip van vertrek en de bestemming, en je hebt geen hotel of restaurant nodig. De kans dat je geblokkeerd zit op een bestemming omdat er corona uitbreekt, is beperkt. De sector spreekt over de 'Zaventemklanten'. Mensen die tot nu het vliegtuig namen, ontdekken het comfort van een vakantiehuis met de vrijheid en het avontuurlijke van een tent. Trigano heeft een aantal merken in portefeuille, waaronder Benimar, Chausson, McLouis en Roller Team. Die staan in België alle vier in de top vijf van de meest verkochte merken, volgens cijfers van de sectorvereniging Traxio Vlaanderen. De marktleider is de Volkswagen California, met 10,8 procent. De Trigano-modellen hebben tezamen 31 procent marktaandeel. "We zien dit jaar een verdubbeling van de verkoop", zegt Jean-Marc Ponteville, de woordvoerder van D'Ieteren Auto, de invoerder van de Volkswagen-modellen. "In een normaal jaar verkopen we 5000 mobilhomes, dit jaar worden er dat meer dan 10.000." Het succes van de mobilhome zadelt zowel Trigano als Volkswagen met een luxeprobleem op. Ze kunnen de grote vraag niet meer volgen. Dirk Van Eyck ondervindt wat zo'n tekort betekent. Hoofdschuddend loopt de 58-jarige gedelegeerd bestuurder van de bv Dicar Motorhomes over zijn bedrijventerrein in Geel. In normale tijden staan de 63.000 vierkante meter vol mobilhomes. Vandaag valt vooral de leegte op. Van Eyck verkoopt de populairste merken. Met een marktaandeel van 38 procent is zijn familiale onderneming het nummer één in ons land. De Kempenaar leidt de zaak samen met zijn echtgenote Lies Vandecruys en hun drie zoons Louis, Jules en Karl. De groep heeft vestigingen in Vlaanderen en Wallonië. De consoliderende holding Eyckenbos is kerngezond, met in 2019 een omzet van 118 miljoen euro en bijna 3 miljoen euro bedrijfswinst. Het boekjaar 2020, en zeker 2021, worden nog veel beter."Dit heb ik nog nooit meegemaakt", verzucht Dirk Van Eyck. "De hele productie voor 2022 is nu al volledig uitverkocht. De prijsstijging voor die modellen bedraagt al 7 procent. Ik werk al 33 jaar in de sector, maar ik hoop dat we dit nooit meer meemaken. Wij zijn prijsstijgingen gewoon die meegaan met de inflatie, tot 1,5 procent per jaar. Maar ik heb dit jaar al 2700 mobilhomes verkocht, terwijl ik er maar 1500 kon leveren. De wachttijden lopen op tot een jaar. Ik heb voor volgend jaar al 2850 voorafbestellingen geplaatst, maar de vraag is of we die op tijd krijgen. In het verleden hadden we continu een voorraad van 800 tot 900 mobilhomes. Die zijn vandaag allemaal de deur uit." Bij Alpha Motorhomes in Temse horen we hetzelfde verhaal. "Deze krapte hebben we nog nooit gezien. Ook wij merken prijsstijgingen van 6 tot 7 procent. In 2022 kunnen klanten eventueel nog een mobilhome krijgen. Maar 2021 is volledig uitverkocht", zegt Johan Verstraete, de verantwoordelijke voor de verhuuractiviteiten. Ook de vennootschap Alpha Motorhomes is een heel gezond en winstgevend bedrijf. De onderneming voert onder meer het Duitse merk Concorde in. "De Rolls-Royce van de mobilhomes", vindt Johan Verstraete. "Met een instapprijs van 200.000 euro, oplopend tot 800.000 euro. Voor zo'n mobilhome heb je een rijbewijs C nodig." De Concordes worden gemaakt in het Duitse Aschbach, een dorp in de buurt van Kaiserslautern. Het lijken wel rijdende bussen, met modellen waarin zelfs een kleine stadsauto type Smart past. Alpha Motorhomes verkoopt 800 mobilhomes per jaar, waarvan 20 tot 30 Concordes. De producenten van mobilhomes kampen met vergelijkbare problemen als de bouwers van personenwagens: ook zij wachten handenwringend op cruciale onderdelen. Het grootste knelpunt is het onderstel. De prijzen voor de basisgrondstoffen stegen pijlsnel: hout tot 80 procent, ijzer tot 40 procent. De tekorten kwamen er samen met de coronapandemie. Dat is geen toeval: de felle groei van de e-commerce deed de vraag naar bestelwagens al even fel groeien. Citroën, Fiat, Ford en Peugeot begonnen in ijltempo bestelwagens te bouwen, op dezelfde onderstellen die ook voor mobilhomes worden gebruikt. En dat in een markt die hoe dan ook al doldraaide. "De krapte kan nog tot diep in 2023 aanhouden", schat Dirk Van Eyck. "Ons zakenmodel is ook radicaal veranderd. Normaal ligt onze focus op de verkoop, zodat we omzet kunnen halen. Vandaag is onze belangrijkste kopzorg de aankoop: zorgen dat we zo veel mogelijk mobilhomes in onze filialen krijgen." De pandemie zet de markt van de mobilhome in een te hoog toerental, maar eigenlijk boert die al jaren goed ( zie grafiek Babyboomers kiezen voor een mobilhome). De meest kopers behoren tot de generatie van 55 tot 60 jaar. "De markt van de jonge, welgestelde senioren bereikt de volgende vijf jaar een piek in Europa", zegt François Feuillet, de oprichter en controlerende eigenaar van Trigano in het jongste jaarverslag. Bij Dicar Motorhomes zijn de 55-plussers goed voor 61 procent van de kopers. Een mobilhome kost gemiddeld 55.000 tot 60.000 euro. Zo'n voertuig gaat ongeveer twintig jaar mee en kost nog eens 1500 euro per jaar, onder meer voor verzekeringen, belastingen en onderhoud. Daar komt de brandstof nog bij. "Dat soort klanten is het hele jaar onderweg met hun wagen. Juni en juli zijn voor ons in normale tijden wel drukke maanden, maar een mobilhome is niet echt een zomerproduct", vertelt Dirk Van Eyck. "We merken wel dat er door corona ook meer jongere kopers zijn. Zij ontdekten plots de voordelen van een mobilhome. Dat gaat volgens mij niet meer weg." De groep van 34- tot 54-jarigen maakt bij Dicar Motorhomes 38 procent van de klanten uit.