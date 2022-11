De Nederlandse vakantiegigant Corendon verdubbelt komend seizoen zijn capaciteit op Brussels Airport, terwijl die op Schiphol afneemt. Reden zijn de hogere kosten en de chaos op de Nederlandse luchthaven. Dat schrijft de krant De Telegraaf maandag.

Op de luchthaven van Zaventem verdubbelt Corendon zijn capaciteit bijna naar 260.000 stoelen komend seizoen. De vakantiereus brengt de capaciteit op Schiphol terwijl terug naar 230.000 stoelen.

Corendon-topman Atilay Uslu vreest dat de maatschappij ook dit jaar nog zal moeten snoeien in de capaciteit op Schiphol, door personeelstekorten op de Nederlandse luchthaven.

"Op Brussel kunnen we mensen een zekere vakantie aanbieden", zegt hij. Bovendien is vliegen vanuit België goedkoper, omdat de tarieven op Schiphol zijn gestegen en de Nederlandse vliegtaks is verdrievoudigd.

