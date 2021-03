Vandaag stijgen de lonen van ambtenaren via indexeringen en barema's. Maar volgens de vakbond is het ook eens tijd voor echte loonsverhogingen.

In navolging van de eis van de vakbonden in de privésector voor hogere lonen in die sectoren die het goed doen, wil ACV Openbare Diensten dat het werk van het overheidspersoneel wordt gewaardeerd. 'Wie hard gewerkt heeft, moet worden gewaardeerd', zegt Jan Coolbrandt, voorzitter van ACV Openbare Diensten. Hij verwijst onder meer naar de prestaties van het politiepersoneel tijdens de coronacrisis.

Die waardering moet ook gebeuren via loon. De vakbond vraagt dat de overheid daarover het overleg opstart in comité A. Dat is het comité dat slaat op alle overheidspersoneel: de ambtenaren en contractuelen op zowel federaal als gewestelijk niveau. Dat gaat van federale overheidsdiensten tot leraren en militairen.

Vandaag stijgen de lonen van ambtenaren via indexeringen en barema's. Maar volgens de vakbond is het ook eens tijd voor echte loonsverhogingen. Over met hoeveel de lonen omhoog moeten, wil de vakbond zich nog niet uitspreken. 'Maar we sluiten ons aan bij wat gebeurt in de privésector. Dus 0,4 procent is onvoldoende.'

