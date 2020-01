De familiale winkelketen Schoenen Torfs lijkt de crisis in de retail goed te doorstaan. De marktleider in Vlaanderen blijft bescheiden groeien en is winstgevend. Al is CEO Wouter Torfs bezorgd over de afkalvende rentabiliteit van zijn business.

Wouter Torfs (61), de topman van Schoenen Torfs, zit er ontspannen bij in zijn kantoor in Sint-Niklaas. Op sneakers omschrijft hij het jaar 2019 als een "doorsneejaar" voor de schoenenretailer. "Het was gelet op de conjunctuur een redelijk jaar. Zeker niet fantastisch goed, maar ook niet slecht. Onze omzet zal met 3,6 procent groeien naar 150 miljoen euro. In de bestaande winkels gaan we 2 procent achteruit, maar als we dat vergelijken met de concurrentie is dat een goede prestatie. Onze webshop groeit met 10 procent. Dat is goed, maar globaal staat onze winstgevendheid onder druk. We zetten in op verkoop langs diverse kanalen, maar dat doet de kosten stijgen en online is de marge kleiner wegens de scherpe prijszetting."

...