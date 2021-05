Carlos Brito stopt na 15 jaar als CEO van brouwer AB InBev. Hij wordt vanaf 1 juli opgevolgd door Michel Doukeris.

Brito werkt 32 jaar voor de brouwer, waarvan 15 jaar als CEO. Hij bouwde het bedrijf via een reeks overnames uit tot de brouwer van ongeveer een derde van de bieren wereldwijd.

Maar de hoge schuldgraad, zeker sinds de miljardenovername van SABMiller in 2016, baarde beleggers de laatste tijd steeds meer zorgen.

Er werd al langer gespeculeerd over een vertrek. Doukeris is net als Brito een Braziliaan. Hij werkt sinds 1996 voor AB InBev en staat momenteel aan het hoofd van de Noord-Amerikaanse activiteiten.

(Dadelijk more)

