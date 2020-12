Tussen het Zuiderpoort-kantoorcomplex in Gent en het station Gent-Sint-Pieters rijden vanaf maandag twee elektrische bussen om de pendelaars emissieloos van en naar het werk te brengen. Volgens de initiatiefnemers zijn het de eerste volledig elektrische bussen die worden ingezet voor een privéshuttledienst.

De eigenaar van het Zuiderpoort-kantoorcomplex aan de Gaston Crommelaan in Gent en het mobiliteitsbedrijf Keolis België leggen vanaf deze week twee elektrische pendelbussen in tussen het station Gent-Sint-Pieters en Zuiderpoort, een traject van 6 kilometer. Volgens de initiatiefnemers zijn het de eerste volledig elektrische bussen die in ons land worden ingezet voor een privéshuttledienst.

Shuttledienst vergroenen

Met de elektrische voertuigen verkleint Zuiderpoort de milieu-impact van de bestaande pendeldienst tussen het station en het kantoorcomplex. Tot voor kort werd de buspendel uitgevoerd door de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn met klassieke dieselvoertuigen. De elektrische shuttledienst wordt verzorgd door de Keolis-vestiging in Zulte. Keolis België is het grootste private busbedrijf van het land. Het dochterbedrijf van de Franse Spoorwegen beschikt in ons land over een vloot van 2800 bussen en autocars en telt meer dan 3400 medewerkers in België.

Diesel is goedkoper

"We wilden een extra inspanning doen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en daarvoor zochten en vonden we een groenere vervoersoplossing bij Keolis", zegt Ann-Sophie Deene, assetmanager bij Tribeca Capital Partners. De financiële meerkosten van de zero-emissieshuttles worden gedragen door de eigenaar van het kantoorcomplex. "Met diesel rijden is vandaag goedkoper dan elektrisch", stelt Xavier Vandendriessche, de projectmanager New Mobility bij Keolis België. "De aankoop van zo'n elektrisch voertuig is vier tot vijf keer duurder dan een klassieke dieselbus."

Emissievrije steden

Het Zuiderpoort-kantoorcomplex beschikt over 63.000 vierkante meter kantoorruimte, er zijn tientallen bedrijven en organisaties gevestigd, samen goed voor een potentieel van 3500 pendelaars. Keolis zet twee nieuwe elektrische bussen in van de Turkse constructeur Karsan. "We verzorgen een dagelijkse pendeldienst op weekdagen van 7 tot 18 uur. In de spits zetten we een tweede voertuig in. Op die manier vertrekt er elk kwartier in de spits en elk halfuur buiten de spits een elektrische bus aan de haltes", zegt Xavier Vandendriessche. "Wij zien dit project als een investering in de toekomst. De steden willen meer en meer emissievrij worden. Mensen gaan parkeren aan de rand of komen met het openbaar vervoer en laten zich dan op een emissieloze manier tot in het centrum brengen."

