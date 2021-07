In de concurrentiestrijd om schaarse vrachtwagenchauffeurs heeft de Britse supermarktketen Tesco een ongebruikelijke stap gezet. Aan de vrachtrijders die voor eind september een arbeidscontract bij het bedrijf ondertekenen, biedt de keten een bonus van 1.000 pond (1.176 euro). Dat heeft het Britse persagentschap PA Media woensdag gemeld.

Het aanbod is in verschillende vacatureteksten terug te vinden, zegt PA Media. Supermarktketens, logistieke bedrijven en andere sectoren worden geconfronteerd met grote personeelstekorten, omdat in het Verenigd Koninkrijk zoveel werknemers ofwel besmet zijn met COVID-19 ofwel in quarantaine moeten wegens een hoogrisicocontact met iemand die positief testte.

De Brexit maakt het er niet makkelijker op: door nieuwe controles en formaliteiten hebben veel Europese expediteurs hun ritten in het Verenigd Koninkrijk gestaakt. Ettelijke winkelklanten deelden de voorbije dagen en weken foto's van lege supermarktrekken op sociale media.

