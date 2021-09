BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst van 1,14 miljard euro geboekt. Dat is 42 procent meer dan een jaar eerder en 100 miljoen meer dan in het precoronajaar 2019.

Het gaat goed met de economie, en dus gaat het goed met de bank. Dat was de boodschap van Max Jadot, de CEO van BNP Paribas Fortis, vrijdagmiddag op een persconferentie. BNP Paribas Fortis verwacht 1 procent economische groei in het derde kwartaal en schuift voor heel 2021 een groeicijfer van 5,4 procent naar voren. Daardoor zou onze economie begin volgend jaar weer op het niveau van eind 2019, voor het uitbreken van de coronacrisis, staan. Voor heel 2022 voorspelt de bank 3 procent groei."De economie blijft op groei staan. Niet meer zo exuberant als de voorbije maanden, maar de positieve trend houdt aan. Dat is uitstekend nieuws", oordeelde Jadot.BNP Paribas Fortis ging er tijdens de eerste jaarhelft in alle activiteiten op vooruit. De inkomsten stegen met 7 procent tot 4,15 miljard euro, terwijl de kosten maar met 3 procent toenamen. De bank zette 227 miljoen euro provisies voor mogelijke kredietverliezen opzij, dat is een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. "In België is de verhouding kosten/inkomsten gedaald tot 57,5 procent, waarmee we een van de betere banken op het gebied van operationele efficiëntie zijn", aldus Jadot.De goede resultaten zijn de aanleiding om een interim-dividend van 475 miljoen euro uit te keren. Eerder dit jaar keerde de Belgische bank al eens 475 miljoen euro winst aan de Franse moedergroep BNP Paribas uit. Dat moet het totaal voor dit jaar op 950 miljoen euro brengen.Vorig jaar ontstond nog grote beroering, toen bleek dat BNP Paribas Fortis tijdens de eerste coronagolf van plan was 1,9 miljard euro dividend naar Parijs te laten stromen. Die operatie ging uiteindelijk, mede onder druk van de banktoezichthouders, niet door.De bank kondigde voorts aan dat ze vanaf dit najaar actief wordt in bedrijfsverzekeringen. Dat gebeurt in samenwerking met AG Insurance. BNP Paribas Fortis vertegenwoordigt ongeveer 1 miljoen verzekeringscontracten bij particulieren, maar had tot nu toe geen specifiek aanbod voor ondernemingen."Wij zijn in België de marktleider in bedrijfsfinanciering", zegt Jadot. "Het is in het belang van de Belgische bedrijven dat wij hun een one-stop-shop voor bank- en verzekeringsproducten kunnen aanbieden. We zetten daar een team van 70 tot 80 medewerkers op. We zullen een twintigtal producten lanceren."BNP Paribas Fortis voert ook zijn inspanningen in private equity op. De bank zal de komende jaren 100 miljoen euro per jaar investeren. Ze wil op die manier tegemoet komen aan de behoefte van ondernemingen die op zoek zijn naar vers kapitaal. Onlangs raakte bekend dat BNP Paribas Fortis Private Equity een minderheidsbelang heeft genomen in het kapitaal van de Limburgse bottelaar Konings.Tegen eind 2025 wil de bank een portefeuille van een miljard euro in private equity hebben. Dat is een verdubbeling in vergelijking met vandaag.