Sinds de regels voor vennootschappen op 1 mei werden vereenvoudigd, zijn er bijna een derde meer vennootschappen opgericht. Dat blijkt uit cijfers van de notarissenfederatie Fednot.

De hervorming moest België aantrekkelijker maken voor Belgische en buitenlandse ondernemingen. De regels zijn vereenvoudigd en oprichters en aandeelhouders kunnen vrijer kiezen hoe ze hun vennootschap organiseren en besturen. Van de zeventien ondernemingsstructuren bleven er nog vier over: de maatschap, de besloten vennootschap (BV), de naamloze vennootschap (NV) en de coöperatieve vennootschap (CV).

Uit de cijfers van Fednot blijkt dat er tussen 17 mei en 16 november 31,4 procent meer nieuwe vennootschappen zijn opgericht dan in dezelfde periode vorig jaar: 15.568 tegen 11.850. 'Dit bewijst dat de nieuwe regels tegemoet komen aan een reële behoefte van ondernemers om de spelregels in hun bedrijf te kneden naar hun specifieke wensen', zegt notaris Ingmar De Kegel, woordvoerder van Notaris.be.

De grote meerderheid van de nieuwe ondernemingen, 96,2 procent, kiest voor een besloten vennootschap (BV). Die is op maat van kleine en middelgrote ondernemingen. Maar 2,3 procent kiest voor een naamloze vennootschap, vooral bedoeld voor grote of beursgenoteerde bedrijven. Anderhalf procent kiest tot slot voor een coöperatieve vennootschapsvorm of een maatschap.