Beurswaakhond vroeg in april al tekst en uitleg aan Musk over aankoop Twitter-aandelen

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft vrijdag een brief gepubliceerd die hij op 4 april naar Tesla-topman Elon Musk stuurde. Op die dag kondigde Musk aan dat hij een aandeel van meer dan 9 procent had verworven van de microblogsite, en SEC vroeg zich af waarom Musk pas zo laat communiceerde over die aankoop van aandelen.

Elon Musk