Bertrand Piccard (Solar Impulse): 'De klimaatstrijd is de industriële markt van de eeuw'

Bertrand Piccard wil met zijn stichting Solar Impulse in twee jaar duizend geloofwaardige én rendabele milieuoplossingen selecteren. Hij wordt er wanhopig van dat zo veel mensen milieu en economie nog altijd tegen elkaar uitspelen. "We weten al tien jaar dat milieubescherming en economie verzoenbaar zijn. Het wordt dringend tijd dat we er werk van maken."

BERTRAND PICCARD "De manier waarop onze samenleving werkt, is absurd." © BEL

De Zwitserse savanturier (wetenschapper-avonturier) Bertrand Piccard neemt volgende maand deel aan de vijfde editie van het Trade Forum van Credendo en Trends-Tendances. De vader van Solar Impulse is een groot pleitbezorger van de economische kansen die de strijd tegen de opwarming van het klimaat kan bieden. In de lokalen van zijn stichting in Lausanne zet hij zijn visie uiteen. De opstandigheid van de jongeren die een ambitieus klimaatbeleid eisen, heeft Piccard niet verbaasd. "Ik vind het onbegrijpelijk dat ze niet eerder op straat gekomen zijn. We verwoesten de planeet."

