''Ik ben volledig gevaccineerd, het zal wel een gewone verkoudheid zijn' is niet de beste strategie om het rijk der vrijheid open te houden.' Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Hallo, ik ben Stijn. Ik ben volledig gevaccineerd en gezond, maar toch lijd ik sinds een paar dagen aan covid-19, overgekregen van een andere gevaccineerde. De deltavariant kan blijkbaar verschillende keren na elkaar langs de verdediging van de volledige vaccinatie sluipen. Voor de rest doen de vaccins nog altijd fantastisch werk. Niemand van de cluster waar ik deel van uitmaak is zwaar ziek geworden, dus het blijft min of meer beperkt tot praktische miserie. Maar mijn besmetting en die van minstens vier anderen had wel vermeden kunnen worden.

Vorige week testte iemand uit mijn directe omgeving positief op een zelftest, nadat die zich echt ziek voelde en covid-symptomen had. We zijn direct met de hele bubbel in quarantaine gegaan. De daaropvolgende PCR-testen gaven nog even hoop dat het bij die ene besmetting zou blijven. Maar een zestal dagen later ben ik toch ziek geworden en bleek ik ook 'sterk positief' te testen. Ik ben volledig gevaccineerd. Daardoor blijft het voorlopig bij een dag volledig van de kaart te zijn en daarna een aanslepende verkoudheid, lichte hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen.

Ik maak deel uit van een cluster van minstens vijf bevestigde besmettingen, onder wie ongevaccineerde jonge kinderen, die één bron terug te brengen zijn. Ik ben besmet door iemand die een tweetal weken geleden aan tafel heeft gezeten met iemand die al een tijd met een verkoudheid sukkelde. Maar hij heeft zich pas laten testen - positief - nadat 'mijn aanstoker' positief had getest. Foei foei foei. Dat wordt een paar keer de taarten betalen op de volgende feesten.

Bericht aan de gevaccineerden die ziek gaan werken of feesten.

Ik zou heel graag hebben dat dit voorval zo snel mogelijk kan verslijten tot een anekdote aan de feestdis, waar al dan niet ongemakkelijk mee wordt gelachen. Maar zo ver zijn we nog niet. Iedere betrokkene moet zorgvuldig blijven herstellen. Er is ook nog wat stress of er andere besmettingen zijn, wellicht ook bij mensen die ondanks een volledige vaccinatie toch nog in het ziekenhuis kunnen belanden door hun leeftijd of gezondheidstoestand. Een vijftiental mensen zitten voor minstens een week in isolatie of quarantaine, onder wie mijn kinderen. Zij zijn nog te jong voor een vaccinatie. Ik ben al anderhalf jaar onder de indruk van hoe volwassen ze omgaan met al de coronastress. Ik had het hen willen besparen dat ze de start van het schooljaar en het weerzien van hun vriendjes zouden missen.

Mijn geloof in een duurzame en snelle terugkeer naar normale tijden heeft een knauwtje gekregen. Iedereen in onze cluster is wellicht te grazen genomen door de deltavariant. Die kan blijkbaar zelfs minstens drie keer op rij door de verdediging van een dubbel gevaccineerde en gezonde mens breken. Nogmaals, niemand van de cluster is in het ziekenhuis terechtgekomen, zelfs niet een longpatiënt. De vaccins werken. Ze zijn een godsgeschenk.

Ik ben volledig gevaccineerd, het zal wel een gewone verkoudheid zijn' is niet de beste strategie om het rijk der vrijheid open te houden.

Maar als die deltavariant overal zo sluw is, dan gaan er nog behoorlijk wat besmettingen gebeuren. Men geeft nu eenmaal al het virus door vooraleer de symptomen opduiken. En laten we bovendien ook niet naïef zijn. De drang om milde symptomen te negeren en corona te vergeten zit er bij iedereen in. Ik ben er dus geen fan om op dit moment al het tooghangen en dansen op 'privé-feestjes' in cafés toe te laten, of van de snelle afschaffing van de mondmaskerplicht op de werkvloer waar de werkgeversfederatie Voka voor pleit.

Mijn cluster zal jammer genoeg niet de enige zijn die te vermijden was met meer waakzaamheid en voorzichtigheid. Blijf thuis bij ziekte of milde symptomen en consulteer je huisarts, ook na een volledige vaccinatie. Het coronavirus geeft ons al anderhalf jaar zeer weinig marge om fouten te maken en dat blijft jammer genoeg nog even zo.

'Ik ben volledig gevaccineerd, het zal wel een gewone verkoudheid zijn' is niet de beste strategie om het rijk der vrijheid open te houden.

Hallo, ik ben Stijn. Ik ben volledig gevaccineerd en gezond, maar toch lijd ik sinds een paar dagen aan covid-19, overgekregen van een andere gevaccineerde. De deltavariant kan blijkbaar verschillende keren na elkaar langs de verdediging van de volledige vaccinatie sluipen. Voor de rest doen de vaccins nog altijd fantastisch werk. Niemand van de cluster waar ik deel van uitmaak is zwaar ziek geworden, dus het blijft min of meer beperkt tot praktische miserie. Maar mijn besmetting en die van minstens vier anderen had wel vermeden kunnen worden.Vorige week testte iemand uit mijn directe omgeving positief op een zelftest, nadat die zich echt ziek voelde en covid-symptomen had. We zijn direct met de hele bubbel in quarantaine gegaan. De daaropvolgende PCR-testen gaven nog even hoop dat het bij die ene besmetting zou blijven. Maar een zestal dagen later ben ik toch ziek geworden en bleek ik ook 'sterk positief' te testen. Ik ben volledig gevaccineerd. Daardoor blijft het voorlopig bij een dag volledig van de kaart te zijn en daarna een aanslepende verkoudheid, lichte hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen.Ik maak deel uit van een cluster van minstens vijf bevestigde besmettingen, onder wie ongevaccineerde jonge kinderen, die één bron terug te brengen zijn. Ik ben besmet door iemand die een tweetal weken geleden aan tafel heeft gezeten met iemand die al een tijd met een verkoudheid sukkelde. Maar hij heeft zich pas laten testen - positief - nadat 'mijn aanstoker' positief had getest. Foei foei foei. Dat wordt een paar keer de taarten betalen op de volgende feesten.Ik zou heel graag hebben dat dit voorval zo snel mogelijk kan verslijten tot een anekdote aan de feestdis, waar al dan niet ongemakkelijk mee wordt gelachen. Maar zo ver zijn we nog niet. Iedere betrokkene moet zorgvuldig blijven herstellen. Er is ook nog wat stress of er andere besmettingen zijn, wellicht ook bij mensen die ondanks een volledige vaccinatie toch nog in het ziekenhuis kunnen belanden door hun leeftijd of gezondheidstoestand. Een vijftiental mensen zitten voor minstens een week in isolatie of quarantaine, onder wie mijn kinderen. Zij zijn nog te jong voor een vaccinatie. Ik ben al anderhalf jaar onder de indruk van hoe volwassen ze omgaan met al de coronastress. Ik had het hen willen besparen dat ze de start van het schooljaar en het weerzien van hun vriendjes zouden missen.Mijn geloof in een duurzame en snelle terugkeer naar normale tijden heeft een knauwtje gekregen. Iedereen in onze cluster is wellicht te grazen genomen door de deltavariant. Die kan blijkbaar zelfs minstens drie keer op rij door de verdediging van een dubbel gevaccineerde en gezonde mens breken. Nogmaals, niemand van de cluster is in het ziekenhuis terechtgekomen, zelfs niet een longpatiënt. De vaccins werken. Ze zijn een godsgeschenk.Maar als die deltavariant overal zo sluw is, dan gaan er nog behoorlijk wat besmettingen gebeuren. Men geeft nu eenmaal al het virus door vooraleer de symptomen opduiken. En laten we bovendien ook niet naïef zijn. De drang om milde symptomen te negeren en corona te vergeten zit er bij iedereen in. Ik ben er dus geen fan om op dit moment al het tooghangen en dansen op 'privé-feestjes' in cafés toe te laten, of van de snelle afschaffing van de mondmaskerplicht op de werkvloer waar de werkgeversfederatie Voka voor pleit.Mijn cluster zal jammer genoeg niet de enige zijn die te vermijden was met meer waakzaamheid en voorzichtigheid. Blijf thuis bij ziekte of milde symptomen en consulteer je huisarts, ook na een volledige vaccinatie. Het coronavirus geeft ons al anderhalf jaar zeer weinig marge om fouten te maken en dat blijft jammer genoeg nog even zo.'Ik ben volledig gevaccineerd, het zal wel een gewone verkoudheid zijn' is niet de beste strategie om het rijk der vrijheid open te houden.