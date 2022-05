De 44-jarige Turkse Pinar Abay wordt voorzitter van de raad van bestuur van ING België. Abay staat aan het hoofd van de Benelux-activiteiten van ING. Advocate Hilde Laga wordt niet-uitvoerend bestuurder.

Pinar Abay stootte de voorbije jaren snel door naar de top van ING. De Turkse was pas 34 toen ze in 2011 de leiding kreeg over ING Turkije. Ze hervormde de bank ingrijpend, opteerde voor een digitale strategie en voerde een herstructurering door. Na acht jaar had ze van ING Turkije een commerciële machine en een succesverhaal gemaakt. "Toen ik eraan begon, zei iedereen dat de kansen op succes klein waren", vertelde ze hierover. "Maar het onmogelijke proberen is mijn doel in het leven."

McKinsey-girl

Abay begon haar carrière bij de consultant McKinsey en heet een ambitieuze, veeleisende vrouw te zijn. Eind 2019 werd ze benoemd tot hoofd van ING Market Leaders, dat is de afdeling die de Benelux-activiteiten van ING overziet. Ze kent de Belgische bank goed, want ze werd al in 2016 benoemd tot bestuurder van ING België. Ze is tevens lid van de Management Board Banking van ING.

De raad van bestuur van ING België werd de voorbije jaren geleid door Diego du Monceau, maar die had de leeftijdsgrens bereikt. In de media werd Hilde Laga getipt als zijn opvolgster. Maar Laga had al diverse bestuursmandaten die de combinatie met het voorzitterschap van ING België moeilijk maakten. De toezichthouders willen dat de voorzitter van een bank over de nodige bancaire kennis beschikt en voldoende tijd uittrekt voor het mandaat.

Hilde Laga wordt nu benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van ING België, maar zetelt niet als onafhankelijke. Zij is momenteel tevens voorzitter van de raad van bestuur van Gimv en bestuurder bij Barco en Greenyard. Laga is zeer vertrouwd met het Belgische bedrijfsleven, heeft een uitgebreid ondernemersnetwerk en beschikt over veel bestuurservaring.

Eerste vrouwelijke voorzitter

Pinar Abay is de eerste vrouw in de 150-jarige geschiedenis van de bank die bestuursvoorzitter wordt. Met de benoeming van Laga bestaat de raad van bestuur van ING België voor meer dan 50 procent uit vrouwen. Zeven van de negen niet-uitvoerende bestuurders zijn een vrouw.

Naast Laga werden nog twee nieuwe bestuurders benoemd. Het gaat om Ronald Oort die sinds 2018 chief risk officer is van ING in Spanje en Portugal en al meer dan 25 jaar werkzaam is voor ING. Peter Göbel wordt benoemd tot uitvoerend bestuurder. Hij is hoofd business banking van ING België en maakt sinds kort deel uit van het directiecomité van de bank. Hij werkt al sinds 2007 voor de ING-groep.

Pinar Abay stootte de voorbije jaren snel door naar de top van ING. De Turkse was pas 34 toen ze in 2011 de leiding kreeg over ING Turkije. Ze hervormde de bank ingrijpend, opteerde voor een digitale strategie en voerde een herstructurering door. Na acht jaar had ze van ING Turkije een commerciële machine en een succesverhaal gemaakt. "Toen ik eraan begon, zei iedereen dat de kansen op succes klein waren", vertelde ze hierover. "Maar het onmogelijke proberen is mijn doel in het leven."Abay begon haar carrière bij de consultant McKinsey en heet een ambitieuze, veeleisende vrouw te zijn. Eind 2019 werd ze benoemd tot hoofd van ING Market Leaders, dat is de afdeling die de Benelux-activiteiten van ING overziet. Ze kent de Belgische bank goed, want ze werd al in 2016 benoemd tot bestuurder van ING België. Ze is tevens lid van de Management Board Banking van ING.De raad van bestuur van ING België werd de voorbije jaren geleid door Diego du Monceau, maar die had de leeftijdsgrens bereikt. In de media werd Hilde Laga getipt als zijn opvolgster. Maar Laga had al diverse bestuursmandaten die de combinatie met het voorzitterschap van ING België moeilijk maakten. De toezichthouders willen dat de voorzitter van een bank over de nodige bancaire kennis beschikt en voldoende tijd uittrekt voor het mandaat.Hilde Laga wordt nu benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van ING België, maar zetelt niet als onafhankelijke. Zij is momenteel tevens voorzitter van de raad van bestuur van Gimv en bestuurder bij Barco en Greenyard. Laga is zeer vertrouwd met het Belgische bedrijfsleven, heeft een uitgebreid ondernemersnetwerk en beschikt over veel bestuurservaring.Pinar Abay is de eerste vrouw in de 150-jarige geschiedenis van de bank die bestuursvoorzitter wordt. Met de benoeming van Laga bestaat de raad van bestuur van ING België voor meer dan 50 procent uit vrouwen. Zeven van de negen niet-uitvoerende bestuurders zijn een vrouw.Naast Laga werden nog twee nieuwe bestuurders benoemd. Het gaat om Ronald Oort die sinds 2018 chief risk officer is van ING in Spanje en Portugal en al meer dan 25 jaar werkzaam is voor ING. Peter Göbel wordt benoemd tot uitvoerend bestuurder. Hij is hoofd business banking van ING België en maakt sinds kort deel uit van het directiecomité van de bank. Hij werkt al sinds 2007 voor de ING-groep.