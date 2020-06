De coronacrisis heeft ook zware gevolgen voor de Belgische heftruckmarkt. De verkoop van heftrucks daalde in april en mei met 36 procent in vergelijking met vorig jaar. De sectorfederatie Sigma houdt voor dit jaar rekening met een volumedaling van 20 tot 30 procent.

De Belgische heftruckmarkt moest in 2019 voor het eerst in acht jaar een volumedaling ondergaan van 2,3 procent. Volgens de jaarcijfers van Sigma verkochten de invoerders 12.467 trucks vorig jaar. In omzet groeide de sector naar 674 miljoen euro, dat is 2,5 procent.

Elektrische heftrucks

Het valt op dat vooral de thermisch aangedreven heftrucks klappen krijgen. Dat segment daalt met 12 procent naar 1794 trucks, terwijl het volume van de elektrische heftrucks stijgt met 1,2 procent naar 2853. "Met 62 procent van het volume bevestigt de elektrische motor de groei van zijn marktaandeel in België", zegt Hugues Van Espen, de voorzitter van de sectie Goederenbehandeling van Sigma. "De elektrische aandrijving krijgt al sinds 2012 de voorkeur op de verbrandingsmotor."

Ook de markt van de magazijntrucks, in volume het grootste segment van de Belgische goederenbehandelingsmarkt, krimpt in 2019 met 1,2 procent naar 7820 toestellen. De magazijntrucks zijn goed voor 63 procent van het volume van de Belgische heftruckmarkt. Opvallend is het recordvolume van de elektrische transpalletten. Die overschrijden voor het eerst de kaap van de 4.000 eenheden, ze zijn goed voor 52 procent van het totaalvolume van de magazijntrucks.

De impact van de coronacrisis op de aankoop van heftrucks, investeringsgoederen die hun weg vinden naar de retail, industrie en logistiek, was meteen zichtbaar in de cijfers van de invoerders. De verkoop van heftrucks daalde in april en mei met 36 procent in vergelijking met vorig jaar. "De omvang voor het hele jaar valt vandaag moeilijk te voorspellen, maar we sluiten een volumedaling van 20 tot 30 procent niet uit", zegt Hugues Van Espen. In maart 2020 kromp de Europese markt al met 17 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. In april bedroeg de volumedaling meer dan 40 procent. De toon is gezet voor een moeilijk crisisjaar.

