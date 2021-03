De Belgische Brouwers analyseerden samen met de financiële informatieverschaffer Graydon de economische schade door corona. 104 van de 340 brouwerijen, die voordien gezond waren, bevinden zich vandaag in een precaire situatie. "Een derde van ons cultureel erfgoed is bedreigd", waarschuwt Krishan Maudgal, de directeur van de Vereniging van Belgische Brouwers.

Sinds 19 oktober vorig jaar zijn de horecazaken opnieuw dicht. De vermoedelijke heropstart zou op 1 mei gebeuren. Voor de Belgische brouwers wordt het nijpend. De brouwers verhuren ruim 3500 horecapanden, en leveren ook aan vrije horecapanden.

Vier vijfde van de onderzochte cafés was gezond voor de pandemie toesloeg. Vandaag is dat nog 37 procent. 26 procent heeft zware problemen, 18 procent is zo goed als failliet. Die laatste twee categorieën staan voor 5417 cafés en bijna 13.000 werknemers. Boven op de al gekregen steun zou nog eens 231 miljoen euro financiële steun nodig zijn. "Die injectiebehoefte zal niet enkel van de overheid komen", bedenkt Krishan Maudgal. "We willen op basis van onze cijfers een serene en constructieve discussie voeren over een permanente en duurzame heropening. Het is geen gemakkelijke materie in het kader van de gezondheid. Maar op basis van de protocollen van 2020, die de horecaverenigingen samen met de regeringen en de virologen samenstelden, zijn horecazaken veilige havens. Een terrasje is een veiliger omgeving dan een samenscholing met tien op het Sint-Pietersplein in Gent. Je ziet er consumenten met een rugzak vol alcohol en borrelnootjes die onderling worden uitgedeeld. Een terrasje is niet enkel ontspannend. Een horecazaak betekent ook sociale controle. Een cafébaas is een beetje de sheriff van zijn horecazaak."Uit de analyse van de Brouwersvereniging en Graydon blijkt dat 103 brouwerijen op een totaal van 340 in België door de coronacrisis in de problemen geraakten. Het gaat om brouwerijen met één tot maximaal vijftig werknemers. De 103 brouwerijen hebben samen 600 werknemers. Boven op de al gekregen steun hebben ze nog eens 26 miljoen euro nodig.51 brouwerijen in die categorie van brouwerijen die vóór de pandemie al gezond waren, zijn dat nog altijd. "Onze brouwers investeerden doorgaans al hun middelen in de verdere groei van de onderneming", zegt Krishan Maudgal. "Dat zal de volgende jaren moeilijk worden. Investeren in nieuwe bieren en andere producten, het ontginnen van nieuwe markten en nieuwe marketingcampagnes, worden moeilijk. Het wordt in de eerste plaats een kwestie van overleven. Uit de analyse blijkt dus dat bijna een derde van onze brouwers zou kunnen verdwijnen. Daarmee zal ook de diversiteit van ons bierlandschap vernauwen."