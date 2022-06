Honderden Belgische bedrijven trekken vandaag/zaterdag naar de VS. In het zog van prinses Astrid nemen ze deel aan de op één na grootste economische missie ooit van ons land.

Superlatieven zijn op hun plaats. Meer dan 540 deelnemers nemen deel aan de economische zending die hen van 4 tot 11 juni naar Atlanta, New York en Boston brengt. Ondernemers van 270 bedrijven, maar ook academici, vertegenwoordigers van federaties en ministers van de verschillende gewesten proberen - na twee jaar afwezigheid door de coronapandemie - de handelsrelaties tussen België en de VS een boost te geven, op een moment dat de wereldeconomie kreunt onder een torenhoge inflatie en de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne.

Enkel de economische zending in 2019 naar China trok nog meer deelnemers. Dat de zending de Atlantische Oceaan oversteekt, is geen toeval. Amerikaanse bedrijven zijn de belangrijkste buitenlandse investeerders in België, en de VS zijn onze belangrijkste handelspartner buiten Europa. Maar ook heel wat Belgische bedrijven zijn er actief.

Met ruim 500 zijn ze, wat België in de top tien brengt van belangrijkste buitenlandse werkgevers in de VS. De deelnemers aan de missie komen uit diverse sectoren. Er zijn de klassiekers zoals bagger- en offshore-bedrijven, brouwers en chocoladeproducenten, en er is een grote vertegenwoordiging van bedrijven uit de digitale sector, farma en biotech, milieutechnologie of logistiek.

Rode draad doorheen de missie is de ruime aandacht voor technologie en innovatie. Opvallend is de grote vertegenwoordiging van bedrijven uit de gamesector. Atlanta - één van de drie steden waar de economische zending halt houdt - geldt als een belangrijke hub voor gamebedrijven. Op het programma van de missie dan ook veel bezoeken aan bedrijven, netwerkevents en seminaries. Maar veel belangrijker op zo'n zending zijn de vele onderlinge contacten die Belgische bedrijven er met hun Amerikaanse collega's hebben.

'Belangrijkste doel van zo'n missie is toch potentiële zakenpartners in het buitenland ontmoeten. Na twee jaar afwezigheid door corona willen bedrijven er hun marktaandeel verdedigen en proberen uitbreiden', klinkt het bij het Vlaamse exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT), één van de organisatoren van de missie. De officiële delegatie bestaat uit federaal minister belast met Buitenlandse Handel David Clarinval, Vlaams minister-president Jan Jambon, Waals vice-president Willy Borsus en Brussels staatssecretaris Pascal Smet.

De missie wordt geleid door prinses Astrid, die zondag tijdens de zending haar 60ste verjaardag viert. De deelname van de prinses aan de missie valt niet te onderschatten, zeker in de VS. 'We zijn gefascineerd door royalty', vertelt een woordvoerder van de Amerikaanse kamer van koophandel in België. 'Haar aanwezigheid opent deuren'.

