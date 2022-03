De Belgische start-up Cascador Health heeft 3,4 miljoen euro kapitaal opgehaald. Naast de Belgische investeerders Qbic, Volta Ventures en Theodorus stapt ook de Zwitserse ziekenhuisgroep Hirslanden AG aan boord.

Cascador Health is opgericht in 2021 en bouwt een platform voor de valorisatie van medische gegevens. De CEO en oprichter is Philip Taillieu, die in het verleden al BeMobile leidde tot het werd verkocht aan Proximus. Cascador Health maakt medische data op een geanonimiseerde manier toegankelijk.

Zorgverleners en ziekenhuizen beschikken over een enorme hoeveelheid medische data uit patiëntendossiers. Die data kunnen een belangrijke bron van kennis zijn om de kwaliteit en de performantie van de gezondheidszorg te verbeteren. Ze zijn ook interessant voor academisch onderzoek en voor farmabedrijven. Het potentieel van medische data blijft in Europa vanwege de privacywetgeving echter onderbenut. Het platform dat Cascador Health ontwikkelde, moet het gebruik van die medische gegevens zonder de privacy te schenden mogelijk maken.

Op dit moment telt de start-up acht werknemers en is Cascador Health actief in België en Zwitserland. "Met de nieuwe kapitaalinjectie willen we ons product verder uitbouwen en valideren", zegt Philip Taillieu. "We willen onze activiteiten meteen naar meerdere Europese landen uitbreiden."

