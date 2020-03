Belgische bedrijven en onderzoekers hebben vorig jaar 2.423 octrooien aangevraagd bij het Europees Octrooibureau (EOB). Dat is een nieuw record. De meeste aanvragen kwamen uit de provincie Vlaams-Brabant, en het bedrijf Solvay was de actiefste aanvrager.

Het aantal aanvragen vanuit België lag 3,2 procent hoger dan in 2018. Dat is een beduidend grotere stijging dan het gemiddelde (+0,9 procent) van de Europese Unie. Het was de tweede toename op rij voor België, na een daling in de aanvragen in 2017. 'Uit de solide groei tijdens de twee voorbije jaren blijkt de kracht van de brede onderzoeks- en ontwikkelingsinfrastructuur', aldus EOB-voorzitter António Campinos in een persbericht. 'Die berust op een uiterst diverse mix van ondernemingen, onderzoeksinstellingen en universiteiten.'

Chemiereus Solvay was vorig jaar het actiefst (met 306 aanvragen), gevolgd door het onderzoekscentrum Imec (174) en het materiaaltechnologiebedrijf Umicore (89). De grootste groei, met 51 procent, was er in de transportsector. Die omvat ook de auto-industrie.

Meer dan 1.500 octrooiaanvragen kwamen vanuit Vlaanderen. Vlaams-Brabant is de nieuwe koploper onder de provincies met 409 aanvragen, voor Antwerpen en Brussel. In totaal kreeg het Europees Octrooibureau in 2019 meer dan 181.000 octrooiaanvragen, een stijging van 4 in vergelijking met 2018 en een nieuw record. De meeste aanvragen kwamen uit de Verenigde Staten (25 procent), gevolgd door Duitsland (15 procent), Japan (12 procent), China (7 procent) en Frankrijk (6 procent).

Voor het eerst sinds 2006 kwamen de meeste octrooiaanvragen niet uit de sector van de medische technologie, maar wel uit de sector van de digitale communicatie. Dat heeft onder meer te maken met de ontwikkeling van 5G, supersnel mobiel internet. De Chinese technologiereus Huawei was met 3.524 vorig jaar de allergrootste aanvrager van octrooien bij het Europees Octrooibureau.

Het aantal aanvragen vanuit België lag 3,2 procent hoger dan in 2018. Dat is een beduidend grotere stijging dan het gemiddelde (+0,9 procent) van de Europese Unie. Het was de tweede toename op rij voor België, na een daling in de aanvragen in 2017. 'Uit de solide groei tijdens de twee voorbije jaren blijkt de kracht van de brede onderzoeks- en ontwikkelingsinfrastructuur', aldus EOB-voorzitter António Campinos in een persbericht. 'Die berust op een uiterst diverse mix van ondernemingen, onderzoeksinstellingen en universiteiten.'Chemiereus Solvay was vorig jaar het actiefst (met 306 aanvragen), gevolgd door het onderzoekscentrum Imec (174) en het materiaaltechnologiebedrijf Umicore (89). De grootste groei, met 51 procent, was er in de transportsector. Die omvat ook de auto-industrie.Meer dan 1.500 octrooiaanvragen kwamen vanuit Vlaanderen. Vlaams-Brabant is de nieuwe koploper onder de provincies met 409 aanvragen, voor Antwerpen en Brussel. In totaal kreeg het Europees Octrooibureau in 2019 meer dan 181.000 octrooiaanvragen, een stijging van 4 in vergelijking met 2018 en een nieuw record. De meeste aanvragen kwamen uit de Verenigde Staten (25 procent), gevolgd door Duitsland (15 procent), Japan (12 procent), China (7 procent) en Frankrijk (6 procent).Voor het eerst sinds 2006 kwamen de meeste octrooiaanvragen niet uit de sector van de medische technologie, maar wel uit de sector van de digitale communicatie. Dat heeft onder meer te maken met de ontwikkeling van 5G, supersnel mobiel internet. De Chinese technologiereus Huawei was met 3.524 vorig jaar de allergrootste aanvrager van octrooien bij het Europees Octrooibureau.