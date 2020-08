Zwitserse economie in recessie na recordkrimp

De economie van Zwitserland is in het tweede kwartaal met 8,2 procent gekrompen, zo bleek donderdag uit een eerste schatting van het Zwitserse statistiekbureau. Het is de grootste krimp sinds het begin van de metingen in 1980.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© belga

Net als in vele andere landen heeft de daling van de economie alles te maken met de maatregelen om het coronavirus in te dijken. Experts hadden wel een nog grotere achteruitgang verwacht, van -9 procent. De covid-19-crisis had ook in het eerste kwartaal al voor negatieve groei gezorgd: het Zwitserse bruto binnenlands product (bbp) daalde toen met 2,5 procent tegenover het voorgaande kwartaal. Er staan nu dus twee opeenvolgende negatieve percentages in de tabellen, hetgeen betekent dat de Zwitserse economie in een recessie zit. Net als in vele andere landen heeft de daling van de economie alles te maken met de maatregelen om het coronavirus in te dijken.Experts hadden wel een nog grotere achteruitgang verwacht, van -9 procent. De covid-19-crisis had ook in het eerste kwartaal al voor negatieve groei gezorgd: het Zwitserse bruto binnenlands product (bbp) daalde toen met 2,5 procent tegenover het voorgaande kwartaal. Er staan nu dus twee opeenvolgende negatieve percentages in de tabellen, hetgeen betekent dat de Zwitserse economie in een recessie zit.