4 op de 10 mensen zouden graag tot heel graag in de zorgsector werken. Dat maakt van ziekenhuizen en zorginstellingen na de farmasector en de media de meest populaire werkomgeving in België. Dat blijkt uit het jaarlijkse Employer Brand-onderzoek van HR-bedrijf Randstad, dat werd uitgevoerd vóór de uitbraak van het coronavirus.

Opvallend is dat de zorgsector bij zowat iedereen goed scoort. Jongeren en ouderen, midden- en hooggeschoolden, Nederlands- en Franstaligen, en vrouwen. Alleen mannen voelen zich minder aangetrokken tot de zorg: bij hen komt de sector pas op de 15de plaats van 23 sectoren.

De respondenten schatten de zorg vooral als een prima werkomgeving in op het vlak van werkzekerheid, reputatie en werkzekerheid. Dat laatste is volgens Randstad verrassend, 'na recente studies over de toegenomen werkstress door moeilijk in te vullen vacatures'. De zwakke plekken van de sector zijn de financiële gezondheid en de balans tussen privé en werk.

Het onderzoek, waaraan 12.000 mensen deelnamen, vond plaats in januari, dus voor de uitbraak van het coronavirus.

Het was oorspronkelijk niet de bedoeling om de zorgsector uit de studie te lichten, zegt arbeidsmarktexpert Jan Denys van Randstad, maar wegens de coronacrisis werd beslist om dat toch te doen. Denys is vooral benieuwd welke impact het coronavirus zal hebben op de aantrekkelijkheid van de sector. 'Dat het medisch personeel heldendaden heeft verricht en nog zal verrichten, zal veel bewondering opleveren', klinkt het. Maar 'het is niet zeker of dat een stimulerend effect zal hebben op externen om de sector te vervoegen'. Randstad is van plan de zorgsector volgend jaar uitgebreider op te nemen in zijn onderzoek.

De volledige resultaten van deze editie van het onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de grootste Belgische werkgevers worden midden mei bekendgemaakt. Bij de minst aantrekkelijke sectoren zijn alvast retail, distributie en transport.

