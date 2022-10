De overheden kunnen de begrotingstekorten en de schulden niet blijven opstapelen op een ogenblik dat de inflatie hoog is en de centrale banken de beleidsrentes fors verhogen, stelt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes.

Zonder bijsturing stevent het westerse economische beleid af op een frontale botsing. Het budgettair beleid is nog vrij expansief, terwijl het monetair beleid restrictiever wordt. Die keuzes sporen niet met elkaar. De overheden kunnen de begrotingstekorten en de schulden niet blijven opstapelen op een ogenblik dat de inflatie hoog is en de centrale banken de beleidsrentes fors verhogen. Op de langere termijn dreigen hogere rentevoeten de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in gevaar te brengen. Een frontale botsing tussen spenderende politici en voorzichtige centraal bankiers is onvermijdelijk.

Zonder bijsturing stevent het westerse economische beleid af op een frontale botsing.

In het Verenigd Koninkrijk is de regering van premier Liz Truss al gecrasht. De frivole begrotingsplannen bleken niet compatibel met het financiële klimaat. Truss stuurde de plannen bij, maar de geloofwaardigheid van haar regering is zo goed als perte totale. Ook in België is het begrotingsbeleid aan het spookrijden met de beleidskeuzes van de Europese Centrale Bank. De regering- De Croo schijnt niet te beseffen dat de gratis lunch van negatieve rentevoeten op is. De hogere langetermijnrente wordt een molensteen om de nek van de kaduke overheidsfinanciën.

Een crash kan worden vermeden, als ook de centrale banken wat bijsturen. In het VK kwam de Bank Of England tussenbeide, om een te sterke stijging van de langetermijnrente te voorkomen. De bittere realiteit is dat de meeste westerse overheden geen langdurige en forse renteverhoging aankunnen. Ook de centraal bankiers kunnen dus niet zomaar mordicus rechtdoor rijden in de strijd tegen de hoge inflatie. Ook zij zullen op een gegeven moment bijsturen, met als resultaat dat de inflatie niet snel naar 2 procent zal terugkeren.

Zonder bijsturing stevent het westerse economische beleid af op een frontale botsing. Het budgettair beleid is nog vrij expansief, terwijl het monetair beleid restrictiever wordt. Die keuzes sporen niet met elkaar. De overheden kunnen de begrotingstekorten en de schulden niet blijven opstapelen op een ogenblik dat de inflatie hoog is en de centrale banken de beleidsrentes fors verhogen. Op de langere termijn dreigen hogere rentevoeten de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in gevaar te brengen. Een frontale botsing tussen spenderende politici en voorzichtige centraal bankiers is onvermijdelijk. In het Verenigd Koninkrijk is de regering van premier Liz Truss al gecrasht. De frivole begrotingsplannen bleken niet compatibel met het financiële klimaat. Truss stuurde de plannen bij, maar de geloofwaardigheid van haar regering is zo goed als perte totale. Ook in België is het begrotingsbeleid aan het spookrijden met de beleidskeuzes van de Europese Centrale Bank. De regering- De Croo schijnt niet te beseffen dat de gratis lunch van negatieve rentevoeten op is. De hogere langetermijnrente wordt een molensteen om de nek van de kaduke overheidsfinanciën. Een crash kan worden vermeden, als ook de centrale banken wat bijsturen. In het VK kwam de Bank Of England tussenbeide, om een te sterke stijging van de langetermijnrente te voorkomen. De bittere realiteit is dat de meeste westerse overheden geen langdurige en forse renteverhoging aankunnen. Ook de centraal bankiers kunnen dus niet zomaar mordicus rechtdoor rijden in de strijd tegen de hoge inflatie. Ook zij zullen op een gegeven moment bijsturen, met als resultaat dat de inflatie niet snel naar 2 procent zal terugkeren.