Xavier Bertrand haalde met een centrumrechtse coalitie 52 procent van de stemmen in Hauts-de-France, de regio die grenst aan West-Vlaanderen en Henegouwen.Bertrand draait al decennia mee in de Franse politiek, en was onder meer minister onder Jacques Chirac en Nicolas Sarkozy. Later werd hij burgemeester van de stad Saint-Quentin in Picardië. Sinds 2016 is hij de voorzitter van de hele regio. Hij won er zondag overtuigend de verkiezingen. 'L'Emploi c'est moi' was zijn mantra, een variatie op het ons bekende 'jobs, jobs, jobs'. De werkloosheid daalde inderdaad lichtjes de voorbije jaren in het Franse noorden, tot de pandemie kwam. Hauts-de-France werd na Parijs en omgeving het nummer twee bij het binnenhalen van nieuwe jobs door buitenlandse investeerders. Een op de zes nieuwe industriële banen in Frankrijk wordt in het noorden gecreëerd.Xavier Bertrand onderstreept graag die verwezenlijkingen. Toch zijn er nog altijd bijna 400.000 volledige werklozen in de regio. Bertrand knipoogt ook voluit naar de gele hesjes, de opstandige Fransen uit de provincies die zich vanaf 2018 begonnen te roeren. "Jullie hebben gewonnen", dankte Bertrand de voorbije zondagavond zijn kiezers. "De werkende Fransen die veel belastingen betalen en vaak toch de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen."Bertrand is niet vies van enig populisme. Hij werd vaak bespot als 'man van de provincie'. Hij heeft ook geen diploma aan een Parijse eliteschool. "Op die elitescholen leer je alles, behalve gezond verstand", sneerde hij naar zijn critici. Bertrand heeft met zijn 'provincialisme' de wind in de rug, want ook auteurs als Christophe Guilluy, Aymeric Patricot en Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018) benadrukken het belang van de provincie voor de sociale cohesie bij onze zuiderburen.