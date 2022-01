Normaal gaan de scholen op 10 januari weer open. Tenzij de stijgende besmettingscijfers van de omikronvariant roet in het eten gooien. Wouter Duyck, professor cognitieve psychologie en vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vindt dat "de epidemiologische winst van schoolsluitingen wordt overschat". Drie vragen

Vreest u voor uitstel van de heropening?

WOUTER DUYCK. "De vaccins werken goed als bescherming tegen ernstige ziekte, maar minder goed als dam tegen de verspreiding van het virus. De vraag is vooral hoe je transmissie het meeste kunt beperken. Doe je dat door het openbaar vervoer lam te leggen, door winkels te sluiten of door scholen dicht te houden? Ik vind het weinig wenselijk om filmzalen open te houden en intussen de scholen te sluiten."

Het is toch logisch dat virologen epidemiologische baten nastreven?

DUYCK. "Elke maatregel moet je afwegen tegen de kosten. Een maand afstandsonderwijs kost ongeveer een maand cognitieve vertraging, en bij een schoolsluiting daalt de levensverwachting van de leerlingen. We weten dat één jaar onderwijs ongeveer 10 procent extra inkomen in een mensenleven oplevert. Vlaanderen ziet bij een volledig schooljaar sluiting 4,5 procent van het bnp in rook opgaan. Ik heb sympathie voor andere sectoren, maar de impact is niet van dezelfde grootteorde als in het onderwijs."

Wat als omikron een forse uitval onder de leerkrachten veroorzaakt?

DUYCK. "De quarantaineregels creëerden in december de perceptie dat de scholen niet meer konden functioneren. In werkelijkheid moest minder dan 5 procent van de scholen om die reden sluiten. Mij lijkt het cruciaal dat virologen en epidemiologen inschatten hoe explosief omikron in het lerarenkorps zal huishouden. Die simulatie heb ik nog niet gezien. Tenzij een lockdown dreigt voor alle sectoren, zie ik weinig redenen waarom het overlegcomité de heropening van de scholen zou moeten tegenhouden."

WOUTER DUYCK. "De vaccins werken goed als bescherming tegen ernstige ziekte, maar minder goed als dam tegen de verspreiding van het virus. De vraag is vooral hoe je transmissie het meeste kunt beperken. Doe je dat door het openbaar vervoer lam te leggen, door winkels te sluiten of door scholen dicht te houden? Ik vind het weinig wenselijk om filmzalen open te houden en intussen de scholen te sluiten."DUYCK. "Elke maatregel moet je afwegen tegen de kosten. Een maand afstandsonderwijs kost ongeveer een maand cognitieve vertraging, en bij een schoolsluiting daalt de levensverwachting van de leerlingen. We weten dat één jaar onderwijs ongeveer 10 procent extra inkomen in een mensenleven oplevert. Vlaanderen ziet bij een volledig schooljaar sluiting 4,5 procent van het bnp in rook opgaan. Ik heb sympathie voor andere sectoren, maar de impact is niet van dezelfde grootteorde als in het onderwijs."DUYCK. "De quarantaineregels creëerden in december de perceptie dat de scholen niet meer konden functioneren. In werkelijkheid moest minder dan 5 procent van de scholen om die reden sluiten. Mij lijkt het cruciaal dat virologen en epidemiologen inschatten hoe explosief omikron in het lerarenkorps zal huishouden. Die simulatie heb ik nog niet gezien. Tenzij een lockdown dreigt voor alle sectoren, zie ik weinig redenen waarom het overlegcomité de heropening van de scholen zou moeten tegenhouden."