De Amerikaanse regering heeft het proces gelanceerd waardoor president Donald Trump het nieuwe handelsakkoord tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico bij het Congres kan indienen. Dat maakte Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, donderdag bekend.

Volgens Pelosi is het geen goed idee dat Trump het ontwerp al naar het Congres stuurt voordat het werk met de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer is afgerond. 'Het duidt op het gebrek aan kennis van de administratie over hoe een handelsverdrag moet worden geratificeerd', klinkt het in een mededeling.

In een tweet bevestigt vicepresident Mike Pence dat Lighthizer het ontwerp van de verklaring heeft doorgestuurd, in de overtuiging dat de tekst goed is 'voor Amerikaanse arbeiders, boeren en industriëlen'.

De regering-Trump moet nu minstens dertig dagen wachten voordat de definitieve tekst aan het Congres voorgelegd wordt. Na verhitte discussies kwamen Washington, Ottawa en Mexico in september vorig jaar tot een handelsakkoord. De tekst werd op 30 november ondertekend, maar wacht sindsdien op de ratificatie van de landen.