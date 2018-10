Wist u dat?

In zijn strijd tegen luchtvervuiling heeft de Italiaanse stad Bologna sinds 2017 een systeem uitgedokterd dat reizigers beloont als ze de auto laten staan en zich te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer verplaatsen in de stad. Om de beloningen te kunnen krijgen, moet men een app downloaden en 'groene' verplaatsingen aanmelden. In ruil krijgt de milieuvriendelijke reiziger punten, die hij in plaatselijke zaken kan omruilen voor een drankje, een ijsje of kortingbonnen.