De werkgeverorganisaties reageren met gemengde gevoelens op het uitstel van de definitieve beslissing omtrent de kernuitstap. 'Dat neemt onze bezorgdheden niet weg', klinkt het bij VBO, Voka, Unizo, UWE, Beci, UCM en Boerenbond in een gezamenlijk persbericht.

De federale regering wilde nog voor Kerstmis de knoop doorhakken over de kernuitstap. Maar die definitieve beslissing wordt nu uitgesteld naar 18 maart. In de komende weken worden zowel plan A (kernuitstap) als plan B (nucleaire verlenging) parallel voorbereid. De werkgevers vragen explicitiet alle pistes grondig te onderzoeken en voor te bereiden.

'De sterke bezorgdheden van de bedrijfswereld over de bevoorradingszekerheid, de prijs, de geopolitieke afhankelijkheid en het duurzame karakter van onze energievoorziening blijven onverminderd bestaan', klinkt het bij de organisaties. 'Het uitstel van een definitieve beslissing naar het voorjaar van 2022 neemt die bezorgdheden niet weg.'

De werkgeversorganisaties ondersteunen de beslissing van het kernkabinet om nieuwe nucleaire technologie in de toekomst mogelijk te maken in België en vragen om dat ook wettelijk te verankeren. Tegelijkertijd vragen ze om het aandeel hernieuwbare energie in de energieproductie sterk op te drijven en hiervoor op federaal en gewestniveau het juiste kader te scheppen.

De vraag naar een zo stabiel, robuust mogelijk juridisch kader dat de bevoorradingszekerheid garandeert, blijft eveneens aanwezig volgens technologiefederatie Agoria. Die vindt het wel positief dat België jaarlijks 25 miljoen gaat investeren in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe nucleaire technologie. Tot slot mag de aanhoudende discussie over de kernuitstap volgens Agoria de aandacht niet afleiden van andere urgente energiethema's, zoals de huidige energiecrisis.

De federale regering wilde nog voor Kerstmis de knoop doorhakken over de kernuitstap. Maar die definitieve beslissing wordt nu uitgesteld naar 18 maart. In de komende weken worden zowel plan A (kernuitstap) als plan B (nucleaire verlenging) parallel voorbereid. De werkgevers vragen explicitiet alle pistes grondig te onderzoeken en voor te bereiden.'De sterke bezorgdheden van de bedrijfswereld over de bevoorradingszekerheid, de prijs, de geopolitieke afhankelijkheid en het duurzame karakter van onze energievoorziening blijven onverminderd bestaan', klinkt het bij de organisaties. 'Het uitstel van een definitieve beslissing naar het voorjaar van 2022 neemt die bezorgdheden niet weg.'De werkgeversorganisaties ondersteunen de beslissing van het kernkabinet om nieuwe nucleaire technologie in de toekomst mogelijk te maken in België en vragen om dat ook wettelijk te verankeren. Tegelijkertijd vragen ze om het aandeel hernieuwbare energie in de energieproductie sterk op te drijven en hiervoor op federaal en gewestniveau het juiste kader te scheppen.De vraag naar een zo stabiel, robuust mogelijk juridisch kader dat de bevoorradingszekerheid garandeert, blijft eveneens aanwezig volgens technologiefederatie Agoria. Die vindt het wel positief dat België jaarlijks 25 miljoen gaat investeren in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe nucleaire technologie. Tot slot mag de aanhoudende discussie over de kernuitstap volgens Agoria de aandacht niet afleiden van andere urgente energiethema's, zoals de huidige energiecrisis.