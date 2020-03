De groei van China zal dit jaar sterk vertragen als gevolg van het coronavirus en zou zelfs kunnen dalen tot slechts +0,1% tegenover +6,1% in 2019. Dat blijkt uit een worstcasescenario dat de Wereldbank maandag heeft vrijgegeven.

De instelling in Washington benadrukt dat de uitbreiding van de op één na grootste economie ter wereld in een basisschatting 2,3% zou kunnen bedragen, maar waarschuwt dat als de effecten van de pandemie langer voelbaar zijn dan verwacht, het pessimistische scenario wellicht uitkomt.

Bovendien zal de armoedebestrijding in de regio Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan veel langzamer zijn dan verwacht in vergelijking met schattingen vóór de pandemie, schat de Bank. Met 24 miljoen minder mensen die in staat om uit deze armoedesituatie te komen. Erger nog, het aantal armen zou in het slechtste scenario zelfs met 11 miljoen kunnen toenemen.

De instelling in Washington benadrukt dat de uitbreiding van de op één na grootste economie ter wereld in een basisschatting 2,3% zou kunnen bedragen, maar waarschuwt dat als de effecten van de pandemie langer voelbaar zijn dan verwacht, het pessimistische scenario wellicht uitkomt. Bovendien zal de armoedebestrijding in de regio Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan veel langzamer zijn dan verwacht in vergelijking met schattingen vóór de pandemie, schat de Bank. Met 24 miljoen minder mensen die in staat om uit deze armoedesituatie te komen. Erger nog, het aantal armen zou in het slechtste scenario zelfs met 11 miljoen kunnen toenemen.