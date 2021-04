'Na het Overlegcomité van woensdag blijkt opnieuw hoe kwetsbaar politici zich opstellen als ze beloftes doen over de versoepeling van maatregelen.' Dat zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

Als we op café mogen, zijn we vrij. Samen met een frisse coupe bij de kapper is een terrasje doen zowat hét ultieme symbool van onze vrijheid geworden. Opnieuw blijkt hoe kwetsbaar politici zich opstellen als ze daarover beloftes doen. Bij de start van lockdown drie stelde premier De Croo 1 mei in het vooruitzicht. 'Ik krijg die datum niet meer uit mijn hoofd', schreef ik toen. Nu kon het overlegcomité eigenlijk niet meer terug. Mensen negeren immers te gemakkelijk het tweede deel van de zin: 'als de cijfers het toelaten'. De cijfers laten het eigenlijk niet toe. Deze derde golf laat zich moeilijk intomen. De allerkwetsbaarsten zijn ingeënt en komen vrijwel niet meer in de ziekenhuizen terecht. Maar de besmettelijke en hardnekkige Britse variant zorgt ervoor dat die ziekenhuizen nog altijd vol liggen met jongere mensen.

Daarom zetten we de eerste schuchtere stappen voor de horeca uiteindelijk op 8 mei. Het is een toegift, al blijft het voor veel horecazaken een pleister op een houten been. En tegelijk voel je dat het eigenlijk te vroeg is, voor die specialisten en politici die het dichtst bij de cijfers willen blijven. Hetzelfde geldt voor de scholen. Ze openen opnieuw de deuren, maar in de praktijk blijven ze half gesloten. Afstandsonderwijs in de tweede en derde graad, én reken er maar op dat de komende weken onwaarschijnlijk veel klassen gesloten zullen blijven omdat er besmettingshaarden zijn. Het is wat het is. Het virus circuleert fors onder de actieve bevolking. Scholen, studenten en werkvloer brengen het binnen in de gezinnen. Dat zal nog wel een tijdje zo blijven, want die bevolkingsgroepen zijn we nog niet aan het vaccineren.

We versoepelen tegen beter weten in.

Diezelfde actieve bevolking begint zich steeds vaker druk te maken over de vaccinatiestrategie én de gevolgen ervan. Mogen ouderen die gevaccineerd zijn weer van het leven genieten, of houden we hen binnen tot hun herwonnen vrijheid niemand meer de ogen uitsteekt? Komt er een dag dat de horeca open mag voor wie gevaccineerd is? Doen we nu toch eerst de jongeren om hen hun mooie jaren terug te geven? En de leerkrachten, als we onderwijs zo belangrijk vinden?

Die vragen worden nu hardop gesteld en het zou goed zijn mocht er een duidelijk antwoord komen. Als alle lockdowns en alle miserie bedoeld waren om levens te redden en de ziekenhuizen te sparen, dan zijn dat de enige argumenten die tellen. Dan zou je mensen die veilig zijn hun vrijheid moeten teruggeven. Dan blijf je ook gewoon vaccineren van kwetsbaar naar minder kwetsbaar. En dan gooi je alles open zodra alle kwetsbare groepen aan de beurt zijn geweest en de ziekenhuizen niet meer overstelpt kunnen raken. Op dat moment kan iedereen zelf beslissen om iets voorzichtiger of uitbundiger te zijn, maar ook dat is dan een vorm van herwonnen vrijheid. Er is dan geen enkele reden meer om de handrem nog aan te trekken.

Tot slot nog dit. In al onze ellende hebben we altijd de neiging om rondom ons te kijken en na te gaan hoe slecht we het wel doen. Op dit moment vaccineren we duidelijk sneller dan Nederland. Onze cijfers zijn ook beter. Ga dus voorzichtig een terrasje doen op 8 mei. Steun de horecazaken die de moed hebben om te heropenen. En drink er gerust eentje op ons aller gezondheid...

