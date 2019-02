'We gaan de bouw van nieuwe gascentrales toch niet subsidiëren?'

We gaan de bouw van nieuwe gascentrales en dus de uitstoot van CO2 toch niet subsidiëren? Noch het klimaat, noch de economie, noch de begroting wordt daar beter van. Voor het klimaat hoeft er geen tekening bij. Als we tegen 2025 afscheid nemen van de kerncentrales, moet volgens een studie van de netbeheerder Elia voor minstens 3,6 gigawatt aan gascentrales worden gebouwd. Dat verhoogt de CO2-uitstoot van de elektriciteitssector gemakkelijk met de helft, op een ogenblik dat klimaatneutraliteit tegen 2050 de ambitie is. Reken ook niet te veel op het buitenland om het vuile werk voor ons te doen en CO2 voor ons uit te stoten. Duitsland wil tegen 2038 af van elektriciteit uit bruinkool en steenkool. Vanaf volgend jaar al is er geen overcapaciteit meer op de Duitse elektriciteitsmarkt. Duitsland zal dus regelmat...