Tot 2 miljard euro schade en honderdduizend slachtoffers. Dat is de mogelijke tol als de neerslag die deze zomer Luik deed onderlopen, boven Vlaanderen valt, bericht De Standaard zaterdag.

Vlaams minister van Mobiliteit ­Lydia Peeters (Open VLD) liet enkele scenario's analyseren om na te gaan wat de gevolgen voor Vlaanderen zouden zijn van een waterbom zoals die in Wallonië in juli. De conclusies noemt ze 'zeer verontrustend'. Als een vergelijkbare waterbom over heel Vlaanderen zou trekken, wordt de schade op ongeveer 2 miljard euro geraamd en zouden tot honderdduizend mensen door het wassende water getroffen worden.

In het plausibelere scenario dat de extreme neerslag zich ­beperkt tot een of meerdere van de elf rivierbekkens die Vlaanderen telt, varieert dat. Een waterbom ­boven het Beneden-Scheldebekken, dat zich uitstrekt van Gent tot Geel en van Antwerpen tot bijna in Brussel en waarin 69 gemeenten liggen, zou de zwaarste tol ­eisen. In het meest extreme scenario zouden de straten van Antwerpen blank komen te staan, zoals in Luik deze zomer.

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg, de overheidsinstelling die het onderzoek coördineert, verwacht evenwel geen dodelijke slachtoffers zoals in de Vesdervallei. 'Door het Vlaamse reliëf zou een stijging van het water hier altijd trager gaan.'

