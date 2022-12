Het auteursrecht wordt teruggeschroefd. Wat verandert er specifiek voor u? Stel uw vraag via het formulier hieronder en wij leggen de relevantste voor aan onze experts.

Het auteursrecht wordt teruggeschroefd. Dat heeft de federale regering beslist en is donderdag goedgekeurd in het parlement. De maatregel heeft als bedoeling dat enkel nog de groepen waarvoor het fiscaal gunstregime in het leven werd geroepen, ervan zouden kunnen genieten. Toch is er geen sprake van een 'restrictieve interpretatie', zodat de IT-sector in het algemeen niet uit de boot valt. Maar wat verandert er dan wel? Stel uw vraag via het formulier hieronder en wij leggen de relevantste voor aan onze experts. De antwoorden leest u achteraf op deze website.

