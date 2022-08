Wall Street heeft vrijdag de slechts beursdag in meer dan drie maanden genoteerd. De uitspraak van Fed-voorzitter Jerome Powell dat het een tijd zal duren vooraleer we de inflatie onder controle krijgen en het wat pijn zal doen bij gezinnen en bedrijven zorgde ervoor dat alle indexen diep in het rood gingen.

De Dow Jones verloor 3,03 procent tot 32.283,40 punten en zag daardoor meer dan 1.000 punten in rook opgaan, het grootste verlies sinds midden mei, meer dan drie maanden geleden. De Nasdaq eindigde 3,94 procent in het rood op 12.141,71 punten, de uitgebreide S&P 500 sloot 3,37 procent lager af op 4.057,66 punten. De laatste tijd heeft de Amerikaanse centrale bank meermaals de rente verhoogd. Dat gebeurde de laatste twee keer met reuzensprongen van 0,75 procentpunt. Ook op de arbeidsmarkt zal de agressieve houding van de centralebankenkoepel worden gevoeld. Deze gevolgen noemde Powell "ongelukkige kosten" bij het terugdringen van de inflatie die tot boven de 9 procent is opgelopen. Bij de bedrijfsfondsen verloor industrieel conglomeraat 3M bijna een tiende van zijn beurswaarde. Het bedrijf leed een juridische nederlaag in de kwestie over ondeugdelijke oordopjes van het failliete dochterbedrijf Aearo Technologies. Tegen het bedrijf lopen duizenden rechtszaken van gedupeerde veteranen die kampen met gehoorbeschadiging omdat ze de doppen gebruikten. Electronics Arts klom 3,6 procent na geruchten in de media dat webwinkelconcern Amazon een bod gaat uitbrengen op de ontwikkelaar van videogames. Amazon verloor bijna 5 procent. Verder stond Apple (-3,8 procent) in de belangstelling. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zou een antitrustklacht tegen Apple voorbereiden. Farmabedrijf Pfizer verloor 2,2 procent en ook partner BioNTech (-4 procent) leverde aan beurswaarde in. Biotechbedrijf Moderna beschuldigt BioNTech van het schenden van patenten rondom de mRNA-techniek. Die beschermde techniek zouden BioNTech en Pfizer bij het ontwikkelen van hun coronavaccin Comirnaty zonder toestemming hebben gebruikt. Eerder klaagde een andere vaccinontwikkelaar, CureVac, BioNTech ook al aan. Ook CureVac claimt dat BioNTech zijn patenten heeft geschonden. De euro zakte qua waarde weer onder de dollar en noteerde op 0,9966 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 92,88 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 110,69 dollar per vat.