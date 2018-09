Marc De Vos (UGent) Directeur van de denktank Itinera en docent aan de UGent Column

'Waarom geen plan voor georganiseerde economische migratie van Zuid-Europa naar West-Europa?'

'Het valt op dat Duitsland kiest voor niet-Europese immigratie in plaats van intra-Europese immigratie. Dat is bijzonder jammer. In Frankrijk, Italië, Spanje en Griekenland is de werkloosheid in verhouding drie tot zes maal hoger dan in Duitsland.' Dat zeg Marc De Vos, directeur van de denktank Itinera en docent aan de UGent.