Het kan niet dat bedrijven hun groei gefnuikt zien door personeelstekorten, terwijl het talent van veel Vlamingen op arbeidsleeftijd onbenut blijft. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

In de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering blijft het oorverdovend stil over een jobkorting. Dat is jammer. Zonder zo'n fiscale stimulans om een baan aan te nemen, wordt het moeilijk minstens 120.000 extra banen te creëren, laat staan de Vlaamse werkgelegenheidsgraad op te krikken van 75 naar 80 procent, zoals dat de ambitie wordt van de Vlaamse regering-Jambon. Zonder jobkorting is dat onbegonnen werk, want de werkloosheidsgraad is slechts 2,5 procent.

...