Waalse regering maakt 50 miljoen euro vrij om zwaar getroffen sectoren te ondersteunen

De Waalse regering werkt aan een batterij aan steunmaatregelen voor zwaar getroffen ondernemingen in de evenementensector en voor onder meer reisorganisaties, autocarbedrijven, forenzen en ondernemers in het nachtleven. Dat heeft minister van Economie Willy Borsus maandag aangekondigd op Bel RTL. In totaal voorziet de regering een bedrag van 50 miljoen euro.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Waals minister van Economie Willy Borsus (MR). © Belga

Het gaat om het vierde luik aan economische maatregelen van de Waalse regering. Sectoren die zwaar getroffen zijn door de economische gevolgen van het coronavirus zullen aanspraak kunnen maken op een compensatie vanaf een bepaald percentage aan verloren omzet in de zomermaanden en het begin van de herfst, kondigde Borsus maandagochtend aan. Het zou gaan om een omzetverlies op jaarbasis van 10 procent, maar die modaliteiten moeten nog verder worden uitgewerkt, aldus Borsus. Over het totaalbedrag bestaat wel al duidelijkheid. De Waalse regering maakt 50 miljoen euro vrij. Namen overweegt ook opnieuw leningen en garanties ter beschikking te stellen van de getroffen bedrijven. Samen met minister-president Elio Di Rupo roept Borsus de Waalse burgemeesters op om evenementen niet te verbieden, voor zolang ze plaats kunnen vinden in coronaveilige omstandigheden. Zondag kwamen de evenementensector, de cultuur, de horeca en het nachtleven nog op straat in Brussel om te manifesteren tegen het gebrek aan perspectief en de onzekerheid waarin ze al maanden moeten werken. Het gaat om het vierde luik aan economische maatregelen van de Waalse regering. Sectoren die zwaar getroffen zijn door de economische gevolgen van het coronavirus zullen aanspraak kunnen maken op een compensatie vanaf een bepaald percentage aan verloren omzet in de zomermaanden en het begin van de herfst, kondigde Borsus maandagochtend aan. Het zou gaan om een omzetverlies op jaarbasis van 10 procent, maar die modaliteiten moeten nog verder worden uitgewerkt, aldus Borsus. Over het totaalbedrag bestaat wel al duidelijkheid. De Waalse regering maakt 50 miljoen euro vrij.Namen overweegt ook opnieuw leningen en garanties ter beschikking te stellen van de getroffen bedrijven. Samen met minister-president Elio Di Rupo roept Borsus de Waalse burgemeesters op om evenementen niet te verbieden, voor zolang ze plaats kunnen vinden in coronaveilige omstandigheden.Zondag kwamen de evenementensector, de cultuur, de horeca en het nachtleven nog op straat in Brussel om te manifesteren tegen het gebrek aan perspectief en de onzekerheid waarin ze al maanden moeten werken.