Vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering hebben gesprekken gevoerd met Qatar over de mogelijke bevoorrading van Europa met LNG, in het geval een Russische inval in Oekraïne zou leiden tot gastekorten.

Dat weet het persagentschap Bloomberg op basis van welingelichte bronnen.

President Joe Biden wil de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, nog deze maand uitnodigen in het Witte Huis.

In Europa is er bezorgdheid dat mogelijke sancties tegen Rusland ervoor zouden kunnen zorgen dat president Vladimir Poetin de gaskraan richting Europa nog verder dichtdraait. Russisch gas is goed voor meer dan 40 procent van de Europese voorraden.

Qatar is een van de grootste producenten wereldwijd van LNG, vloeibaar gemaakt aardgas. Daarvan gaat drie kwart richting Aziatische landen, vooral Japan en Korea. Nu is het emiraat maar goed voor 5 procent van de Europese gasaanvoer.

De VS hopen zo de zorgen van Europese landen over de effecten op de gasbevoorrading wegens sancties tegen Rusland te temperen. Washington wil dat Europa een akkoord sluit over een pakket aan sancties.

De Amerikaanse regering heeft ook met andere landen gesproken over de bevoorrading van Europa met aardgas, aldus nog de bronnen aan Bloomberg.

Lees ook:

- 'De grootmachtenpolitiek wordt nooit bepaald door grootmachten alleen'

- De tekorteconomie: waarom is er een tekort aan bijna alles?

- Heeft Poetin ons in zijn greep? Waarom we van het gas af moeten

Dat weet het persagentschap Bloomberg op basis van welingelichte bronnen.President Joe Biden wil de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, nog deze maand uitnodigen in het Witte Huis. In Europa is er bezorgdheid dat mogelijke sancties tegen Rusland ervoor zouden kunnen zorgen dat president Vladimir Poetin de gaskraan richting Europa nog verder dichtdraait. Russisch gas is goed voor meer dan 40 procent van de Europese voorraden. Qatar is een van de grootste producenten wereldwijd van LNG, vloeibaar gemaakt aardgas. Daarvan gaat drie kwart richting Aziatische landen, vooral Japan en Korea. Nu is het emiraat maar goed voor 5 procent van de Europese gasaanvoer. De VS hopen zo de zorgen van Europese landen over de effecten op de gasbevoorrading wegens sancties tegen Rusland te temperen. Washington wil dat Europa een akkoord sluit over een pakket aan sancties. De Amerikaanse regering heeft ook met andere landen gesproken over de bevoorrading van Europa met aardgas, aldus nog de bronnen aan Bloomberg. Lees ook:- 'De grootmachtenpolitiek wordt nooit bepaald door grootmachten alleen'- De tekorteconomie: waarom is er een tekort aan bijna alles?- Heeft Poetin ons in zijn greep? Waarom we van het gas af moeten