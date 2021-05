De Amerikaanse regering heeft de andere lidstaten van de OESO voorgesteld om een belastingtarief van 'ten minste' 15 procent op de winsten van multinationals in te voeren.

Dat laat het VS-ministerie van Financiën weten.

Het ministerie in Washington onderstreept dat 15 procent een 'ondergrens' is en dat de onderhandelingen worden voortgezet met de doelstelling om 'ambitieus' te zijn en 'het tarief te verhogen', zo blijkt uit de mededeling.

Op initiatief van de VS lopen bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) al een tijdje gesprekken over een harmonisering van de belasting van multinationals. Er wordt gemikt op een princiepsakkoord tegen de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de G20 op 9 en 10 juli.

Tussen 21 procent en 12,5

De VS hadden eerst een tarief van 21 procent bepleit, een piste die steun kreeg van Duitsland en Frankrijk. Nu neemt Washington blijkbaar wat gas terug. Het nieuwe voorstel ligt wel nog steeds hoger dan 12,5 procent, het eerder opgeworpen tarief dat momenteel in Ierland wordt gehanteerd. Het gaat er vooral om te garanderen dat multinationals, en met name de grote techgiganten, meer gaan bijdragen aan de openbare financiën. Ze worden ervan verdacht aan belastingen te ontsnappen door handig gebruik te maken van de verschillende fiscale regimes in landen. De regering van president Joe Biden hoopt dat een sterkere fiscale bijdrage van grote ondernemingen kan bijdragen aan de financiering van het massale investeringsplan dat de Amerikaanse economie moet herlanceren na de coronacrisis.

