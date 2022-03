De Verenigde Staten gaan de Europese Unie nog voor het einde van het jaar aan minstens 15 miljard kubieke meter extra vloeibaar aardgas (lng) helpen. Dat moet Europa minder afhankelijk maken van Russisch gas.

Het nieuws hing al in de lucht en is nu bevestigd in een persmededeling die het Witte Huis heeft verspreid. De Amerikaanse president Joe Biden en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zullen de deal vrijdagochtend toelichten in de marge van de Europese top in Brussel.

De VS leveren nu reeds zo'n 22 miljard kubieke meter gas aan Europa. Ter vergelijking: de EU importeert zo'n 155 miljard kubieke meter per jaar vanuit Rusland, of 40 procent van de totale invoer.

De extra toezeggingen voor dit jaar kaderen in een breder akkoord. Beide partijen gaan samen een taskforce oprichten om de EU minder afhankelijk te maken van Russisch gas.

Gasprijs

De berichten over een nakende gasdeal tussen de VS en de EU deden donderdag al de Europese gasprijs stevig dalen op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam. De prijs ging naar ongeveer 110 euro per megawattuur.

Door de oorlog in Oekraïne steeg de gasprijs de afgelopen tijd sterk. Op een gegeven moment kostte gas zelfs 345 euro per megawattuur. De dreiging van sancties van het Westen en dreigementen van Rusland om de gaskraan dicht te draaien leidden tot zenuwachtigheid bij gashandelaren. Inmiddels ligt de prijs een stuk lager.

De zorgen bij handelaren waren al wat afgenomen door de nog altijd gestage stroom van Russisch gas en de komst van warmer weer. Toch moet er nog steeds veel meer betaald worden voor gas dan een jaar geleden.

Russisch gas door Oekraïne

Nog vrijdag bevestigde Rusland overigens verdere grotere gasleveringen aan Europa via Oekraïne. Volgens de klantenorders pompt Gazprom vrijdag 105,1 miljoen kubieke meter aardgas door het pijpleidingensysteem van Oekraïne, zo zei een woordvoerder van de Russische energiereus aan persbureau Interfax.

Oekraïne haalt normaal een groot deel van zijn begroting uit vergoedingen voor de doorvoer van Russisch aardgas.

