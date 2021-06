Er is opnieuw contact geweest tussen de Verenigde Staten en China in verband met het handelsconflict tussen beide landen. De nieuwe Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, en de Chinese vicepremier Liu He spraken met elkaar tijdens een videovergadering.

Volgens een verklaring van het Chinese ministerie voor Handel hadden Yellen en Liu het over 'een kwestie van wederzijds belang'. Details over wanneer de twee landen weer formele onderhandelingen zouden opstarten om hun tarievenoorlog te beslechten, werden niet vrijgegeven.

Afgelopen donderdag spraken vertegenwoordigers van de VS en China voor het eerst sinds het aantreden van Amerikaans president Joe Biden over hun handelsrelaties. Liu sprak toen met de nieuwe Amerikaanse handelsgezant, Katherine Tai.

Biden zelf zei eerder dat hij China beschouwt als de grootste concurrent. Hij is niet uit op een conflict met China, maar 'zal de Amerikaanse belangen op alle domeinen verdedigen'.

Beide landen zijn al drie jaar in een handelsconflict verwikkeld, met wederzijdse straftarieven. De Amerikanen beschuldigen China met name van oneerlijke handelspraktijen, ongeoorloofde staatssteun, marktbelemmeringen en diefstaf van intellectuele eigendom.

In januari 2020 werd een gedeeltelijk akkoord ondertekend, waardoor een deel van de importheffingen weer werd verlaagd. China beloofde ook meer Amerikaanse producten te kopen.

