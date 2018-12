'VS en China op voet van koude oorlog'

De Verenigde Staten en China slijpen de messen. Op de G20 sloten ze begin deze maand een tijdelijk bestand in hun handelsconflict, maar op hetzelfde moment gingen de handschoenen af in de nog veel belangrijkere technologieoorlog die woedt tussen de huidige en de opkomende grootmacht. De arrestatie van Sabrina Meng, de CFO van het Chinese telecombedrijf Huawei, voedt de vrees dat de rivaliteit tussen de kemphanen ontaardt in een strategisch conflict waar niemand beter van wordt.

...