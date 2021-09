Het is erg belangrijk dat het schuldenplafond in de VS zo snel mogelijk wordt opgetrokken zodat het land zijn facturen kan blijven betalen. Dat heeft de voorzitter van de centrale bank, Jerome Powell, gezegd.

'Het is van cruciaal belang', zei Powell tijdens een persconferentie. De Republikeinen weigeren momenteel de limiet te verhogen. Volgens de topman van de Federal Reserve kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de economie.

Het schuldenplafond dreigt tegen het einde van oktober bereikt te worden. Als de grens wordt bereikt, moeten delen van de overheid worden gesloten.

Dat gebeurde het meest recent onder het presidentschap van Donald Trump. Van 22 december 2018 tot 25 januari 2019 was de federale overheid toen gesloten, omdat Trump en het Huis der Afgevaardigden onder leiding van de Democraat Nancy Pelosi het toen niet eens konden worden over een deal. Dat was de langste zogenaamde 'shutdown' ooit in de Amerikaanse federale overheid.

