Coalitiepartner Vooruit vindt dat staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker meer moet doen dan toezien op de klantendienst van de energieleveranciers. 'Ze moet de bijkomende kosten plafonneren en de elke eerste herinnering gratis maken', stelt Kamerfractieleidster Melissa Depraetere.

De Bleeker zei zondag in De Zevende Dag dat ze energieleveranciers die ondanks herhaaldelijk aandringen en aanmaningen van de Economische Inspectie nog steeds geen performante klantenbegeleiding hebben, nog een week de tijd geeft om met een 'duidelijk stappenplan' te komen. Als dat er niet komt, stapt ze naar de rechter.

'Klachten nemen toe'

Maar voor Depraetere volstaat dat niet: 'Het aantal klachten over energieleveranciers swingt de pan uit. Energieleveranciers verhogen te pas en te onpas de voorschotfacturen. Heb je een vraag over je energiefactuur, klopt het bedrag niet of heb je problemen met je meter? Dan word je niet verder geholpen. De energieleveranciers sturen herinneringsbrieven en de achterstallige facturen hopen zich in sneltempo op. De kans dat je als gezin of alleenstaande ten prooi valt aan de schuldindustrie wordt zo bijzonder groot', klinkt het.

Plafonnering

Vooruit wil naast het aanpakken van de klantendienst verder gaan. 'Vooruit pleit ook voor een gratis eerste herinnering en een plafonnering van bijkomende kosten. Leg de werkwijze van energieleveranciers nu aan banden. Het is tijd voor een daadkrachtige aanpak', besluit Melissa Depraetere.

In een reactie dankt staatssecretaris De Bleeker Vooruit 'voor de steun voor haar beleid. De Bleeker is samen met collega Pierre-Yves Dermagne bezig aan een 19de boek van het Wetboek Economisch Recht dat inderdaad deze zaken aanpakt. De gratis eerste herinnering en plafonnering van bijkomende kosten worden deze week verder besproken om dan naar de ministerraad te brengen', stelt het Open VLD-regeringslid

