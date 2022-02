De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft zondagavond gezegd dat Rusland zal worden afgesneden van internationale financiële markten als het Oekraïne binnenvalt. Ook zal het land in dat geval de toegang tot essentiële goederen uit Europa worden ontzegd.

Von der Leyen maakte daarmee enkele details bekend van de sancties die Rusland te wachten staan bij een eventuele inval in Oekraïne. Westerse leiders en de NAVO vrezen al enige tijd voor zo'n Russische invasie. Tot nu toe weigerden zij zich echter uit te laten over de details van de afgesproken economische maatregelen in dat geval.

'Rusland zal in principe worden afgesneden van de internationale financiële markten', zei de EU-baas zondagavond laat tegen de Duitse televisiezender ARD. En ze voegde daaraan toe dat Rusland ook verstoken zal blijven van 'alle goederen die wij maken en die Rusland dringend nodig heeft om zijn economie te moderniseren en te diversifiëren, en waarvoor het zelf geen vervanging heeft'.

Von der Leyen benadrukte dat de sancties pas na een eventuele invasie zullen worden opgelegd. Daarmee wees ze een oproep van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, om nu onmiddellijk al sancties op te leggen, van de hand. 'De stap naar sancties is zo enorm en ingrijpend dat we Rusland eerst altijd nog de kans moeten geven om terug te keren naar de diplomatie en de onderhandelingstafel', zei ze. 'Dit venster is nog open.'

