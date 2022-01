Voka-voorzitter Wouter De Geest heeft in De Zevende Dag op Eén gepleit voor een 'sociaal gemoduleerde' indexsprong, waarbij bijvoorbeeld enkel de lagere lonen van een indexering zouden kunnen genieten.

'We moeten durven nadenken over het indexeringsmechanisme', aldus de voorzitter van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. De hoge inflatie zadelt de bedrijven immers op met een ontsporende loonkost. 'We mogen niet ziende blind zijn. Als niets gebeurt, zullen we in 2023 gegarandeerd grote problemen krijgen in sectoren', waarschuwde De Geest.

Voka is voorstander van het garanderen van de koopkracht, maar schuift wel een indexsprong naar voren. Over de modaliteiten kan worden gediscussieerd, klinkt het. Het kan bijvoorbeeld gaan om een kleine indexsprong, of 'centen in plaats van procenten'.

Of een indexering zou niet kunnen gelden voor de hogere lonen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wees er van zijn kant evenwel op dat in het regeerakkoord staat dat zowel de loonnorm als de index zal worden gerespecteerd.

