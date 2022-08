VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft woensdag de 'hebzucht' van de grote olie- en gasbedrijven aan de kaak gesteld, die als gevolg van de door de oorlog in Oekraïne veroorzaakte crisis recordwinsten maken.

'Het is immoreel dat olie- en gasbedrijven dankzij deze energiecrisis recordwinsten maken over de rug van de armste mensen en gemeenschappen en ten koste van het klimaat', verklaarde Guterres op een persconferentie naar aanleiding van de publicatie van het derde VN-rapport over de wereldwijde gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne. Hij riep alle regeringen op 'deze buitensporige winsten te belasten en de middelen te gebruiken om de meest kwetsbaren in deze moeilijke tijden te steunen'. De secretaris-generaal schat dat de olie- en gasmultinationals in het eerste kwartaal van 2022 bijna 100 miljard dollar aan winst hebben gemaakt. En ook in het tweede kwartaal tekenden bedrijven als BP, ExxonMobile, Chevron, Shell en TotalEnergies enorme winsten op als gevolg van de stijgende olie- en gasprijzen. 'Ik roep alle mensen op een duidelijke boodschap te sturen naar de fossiele brandstofindustrie en haar geldschieters, zijnde dat deze stuitende hebzucht de armsten en de meest kwetsbaren straft en ons enige gemeenschappelijke huis, de planeet, vernietigt', aldus nog Guterres.