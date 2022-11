In de eerste zeven maanden nadat ze werd ingevoerd, heeft de vliegtaks de Belgische schatkist al 11,6 miljoen euro opgeleverd.

Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën, bericht De Standaard.

De invoering van de taks kaderde in de 'minitaxshift', uitgewerkt door minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), om mee de lasten op arbeid te helpen verminderen. Op voorhand had Van Peteghem erop gerekend dat de vliegtaks dit jaar 30 miljoen euro zou opbrengen, en volgend jaar 40 miljoen euro. Met 11,6 miljoen euro in zeven maanden is nog niet de helft van het begrote bedrag binnengekomen.

Maar er is uitstel van betaling verleend, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, waardoor 'het bedrag niet alle vluchten dekt'. De inkomsten kunnen dus nog oplopen. Bij Van Peteghem is er dan ook geen reden tot ongerustheid. Het loopt 'zoals verwacht', zegt zijn woordvoerder.

