Vlaamse gezinnen hebben in de eerste helft van dit jaar gemiddeld ruim 8 procent minder elektriciteit verbruikt dan vorig jaar.

Dat zegt netbeheerder Fluvius. De cijfers worden uitgebracht door Het Laatste Nieuws.

Dat we de gaskraan hadden dichtgedraaid sinds de oorlog in Oekraïne de prijzen deed exploderen, was bekend. Maar nu blijkt dat we ook zuiniger omspringen met de elektriciteitsschakelaar.

Netbeheerder Fluvius heeft voor de eerste keer gegevens - geanonimiseerd - van 100.000 digitale elektriciteitsmeters vrijgegeven. In de eerste zes maanden van 2022 hebben die 100.000 gezinnen gemiddeld 8,4 procent minder stroom verbuikt ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Dat geldt zowel voor Vlamingen met als zonder zonnepanelen, en de daling was merkbaar in dal- en piekuren. Ze komt ook voor in alle Vlaamse provincies.

Dat we ons stroomverbruik zo fors doen dalen is frappant. Want het is moeilijker om op elektriciteit te besparen dan op gas, waar je bijvoorbeeld de thermostaat gewoon wat lager kan zetten. 'Waarschijnlijk kiezen mensen nu voor ledlampen, of zetten ze de temperatuur van de boiler wat lager', zegt Björn Verdoodt van Fluvius.

